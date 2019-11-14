احدث الأخبار

3 قتلى و35 جريحاً في بغداد بسبب الغاز المسيل للدموع
أبرز المواد
 بدء عملية فصل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد
أبرز المواد
 دراسة فرنسية: 90% من ضحايا الإرهاب مسلمون
أبرز المواد
 المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد مليون طن شعير علفي
أبرز المواد
 لجنة ” تراحم ” بتبوك توزع الإعانات المالية على أسر السجناء
منطقة تبوك
 القبض على شخص اعتدى على سيارة معلمة في ضباء
منطقة تبوك
 “الأرصاد” : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك
أبرز المواد
 وزير الدفاع الكويتي يحيل مخالفات حساب صندوق الجيش إلى النائب العام
أبرز المواد
 المملكة تندد بمواصلة انتهاك إسرائيل للقانون الدولي والأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية
أبرز المواد
 خالد بن بندر يلتقي «إليزابيث» ويسلم أوراق اعتماده سفيراً للمملكة لدى بريطانيا
أبرز المواد
 ” البيئة ” تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من مهرجان أصول الأغنام المحلية “فحول وإنتاج” بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 جمعية الفصام تعقد مؤتمراً صحفيا للملتقى العلمي الثالث للفصام
أبرز المواد
3 قتلى و35 جريحاً في بغداد بسبب الغاز المسيل للدموع

3 قتلى و35 جريحاً في بغداد بسبب الغاز المسيل للدموع

أبرز المواد
بدء عملية فصل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد

بدء عملية فصل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد

أبرز المواد
دراسة فرنسية: 90% من ضحايا الإرهاب مسلمون

دراسة فرنسية: 90% من ضحايا الإرهاب مسلمون

أبرز المواد
المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد مليون طن شعير علفي

المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد مليون طن شعير علفي

أبرز المواد

وزير الدفاع الكويتي يحيل مخالفات حساب صندوق الجيش إلى النائب العام

وزير الدفاع الكويتي يحيل مخالفات حساب صندوق الجيش إلى النائب العام
http://almnatiq.net/?p=798140
المناطق_الرياض

أصدر النائب الأول لرئیس مجلس الوزراء ووزیر الدفاع الكویتي الشیخ ناصر صباح الأحمد الصباح، قرارا بإحالة كل المخالفات بالتعاملات التي تتضمنھا حسابات صندوق الجیش والحسابات ذات الصلة به إلى النائب العام.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية في بیان صحفي الیوم الخمیس إن ھذه الاحالة جاءت بعد أن انتھت لجنة التحقیق المشكلة بقرار من الشیخ ناصر الصباح إلى وجود أطراف معنیة بتلك المخالفات تستدعى الإحالة إلى النائب العام.

واضافت الوزارة أن ذلك یأتي تعزیزا لمبدأ الشفافیة وإرساء لقواعد العدالة والحیادیة باتخاذ كل الإجراءات القانونیة تجاھھا وحرصا من الوزارة في الحفاظ على المال العام وحرمته وحمایته من أیة تجاوزات أو مخالفات لأحكام القانون.

روابط ذات صلة

3 قتلى و35 جريحاً في بغداد بسبب الغاز المسيل للدموع

3 قتلى و35 جريحاً في بغداد بسبب الغاز المسيل للدموع
بدء عملية فصل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد

بدء عملية فصل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد
دراسة فرنسية: 90% من ضحايا الإرهاب مسلمون

دراسة فرنسية: 90% من ضحايا الإرهاب مسلمون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*