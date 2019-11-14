وزير الدفاع الكويتي يحيل مخالفات حساب صندوق الجيش إلى النائب العام

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أصدر النائب الأول لرئیس مجلس الوزراء ووزیر الدفاع الكویتي الشیخ ناصر صباح الأحمد الصباح، قرارا بإحالة كل المخالفات بالتعاملات التي تتضمنھا حسابات صندوق الجیش والحسابات ذات الصلة به إلى النائب العام.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية في بیان صحفي الیوم الخمیس إن ھذه الاحالة جاءت بعد أن انتھت لجنة التحقیق المشكلة بقرار من الشیخ ناصر الصباح إلى وجود أطراف معنیة بتلك المخالفات تستدعى الإحالة إلى النائب العام.

واضافت الوزارة أن ذلك یأتي تعزیزا لمبدأ الشفافیة وإرساء لقواعد العدالة والحیادیة باتخاذ كل الإجراءات القانونیة تجاھھا وحرصا من الوزارة في الحفاظ على المال العام وحرمته وحمایته من أیة تجاوزات أو مخالفات لأحكام القانون.