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القبض على شخص اعتدى على سيارة معلمة في ضباء

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القبض على شخص اعتدى على سيارة معلمة في ضباء

القبض على شخص اعتدى على سيارة معلمة في ضباء
http://almnatiq.net/?p=798141
المناطق- تبوك
كشفت معلومات أن شرطة محافظة ضباء التابعة لمنطقة تبوك مازالت تتحفظ على شخص (سعودي الجنسية) في نهاية العقد الثالث بعد قيامه بالتهجم على سيارة معلمة أثناء ذهابها للمدرسة صباح الثلاثاء الماضي في مركز العمود جنوب محافظة ضباء حيث قام بقذف السيارة بالحجار حتى تسبب لها بحادث بالقرب من مدرستها.
وأشارت المعلمة في أقوالها أنه في أثناء ذهابها إلى مقر عملها وبالقرب من المدرسة تفاجأت بشخص ملثم يخرج لها من بين إحدى السيارات قام برميها بحجر استقر في الزجاج الأمامي وإنها أكملت طريقها للمدرسة فلحقها برمي الحجارة مما اضطرها إلى أن تهرب وتعود إلى محافظة ضباء مرة أخرى واتجهت إلى مركز الشرطة مباشرة.
واختتمت حديثها إلا أن الجاني الذي تم القبض عليه أشارت بعض الأقاويل إلى أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

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