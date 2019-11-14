تركي آل الشيخ يكشف موعد مباراة اعتزال ياسر القحطاني.. بحضور هؤلاء اللاعبين ! – فيديو

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كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيهعن موعد مباراة اعتزال ياسر القحطاني، قائد نادي الهلال الأسبق.

ونشر آل الشيخ فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغر ”تويتر“، كشف فيه أن يوم 1 ديسمبر المقبل هو موعد مباراة اعتزال القحطاني.

وستكون المباراة بين الهلال وفريق يضم كوكبة من نجوم الكرة العالميين، أبرزهم فرانشيسكو توتي، أندريه بيرلو، روبين فان بيرسي، وصاميل ايتو.