احدث الأخبار

تركي آل الشيخ يكشف موعد مباراة اعتزال ياسر القحطاني.. بحضور هؤلاء اللاعبين ! – فيديو
أبرز المواد
 “المسند” يعلن استمرار الحالة المطرية “غيث”.. ويتوقع سقوط الأمطار على هذه المناطق!
أبرز المواد
 باحثون يكشفون خطر السجائر الإلكترونية الحقيقي على الجسم
أبرز المواد
 بسبب “خطاب عرفي”.. “استئناف مكة” توقع هذه العقوبة على مواطن
أبرز المواد
 تطور مفاجئ بشأن استغاثة “أم أسماء” التي هزت مواقع التواصل
أبرز المواد
 شاهد.. مذيعة سعودية تظهر بالنقاب لأول مرة على شاشة مصرية !
أبرز المواد
 الجيش الإسرائيلي: لن نعود إلى سياسة الاغتيالات!
أبرز المواد
 أمير القصيم يدشن المرحلة الرابعة لمشاريع توسعة شركة الوطنية الزراعية
أبرز المواد
 تصفيات كأس العالم 2022: الإمارات والسعودية لتصحيح الأوضاع.. والعراق يواجه إيران
أبرز المواد
 إردوغان: نأمل أن تسلمنا الولايات المتحدة جولن
أبرز المواد
 خسر إحدى عينيه بعد ليلة “ألعاب الفيديو”
أبرز المواد
 بعد حكم قضائي لصالحه.. “عامل ملابس” يضع نادي الوحدة في موقع صعب ويهدد بإيقاف الخدمات
أبرز المواد
تركي آل الشيخ يكشف موعد مباراة اعتزال ياسر القحطاني.. بحضور هؤلاء اللاعبين ! – فيديو

تركي آل الشيخ يكشف موعد مباراة اعتزال ياسر القحطاني.. بحضور هؤلاء اللاعبين ! – فيديو

أبرز المواد
“المسند” يعلن استمرار الحالة المطرية “غيث”.. ويتوقع سقوط الأمطار على هذه المناطق!

“المسند” يعلن استمرار الحالة المطرية “غيث”.. ويتوقع سقوط الأمطار على هذه المناطق!

أبرز المواد
باحثون يكشفون خطر السجائر الإلكترونية الحقيقي على الجسم

باحثون يكشفون خطر السجائر الإلكترونية الحقيقي على الجسم

أبرز المواد
بسبب “خطاب عرفي”.. “استئناف مكة” توقع هذه العقوبة على مواطن

بسبب “خطاب عرفي”.. “استئناف مكة” توقع هذه العقوبة على مواطن

أبرز المواد

تركي آل الشيخ يكشف موعد مباراة اعتزال ياسر القحطاني.. بحضور هؤلاء اللاعبين ! – فيديو

تركي آل الشيخ يكشف موعد مباراة اعتزال ياسر القحطاني.. بحضور هؤلاء اللاعبين ! – فيديو
http://almnatiq.net/?p=798142
المناطق_الرياض

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيهعن موعد مباراة اعتزال ياسر القحطاني، قائد نادي الهلال الأسبق.
ونشر آل الشيخ فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغر ”تويتر“، كشف فيه أن يوم 1 ديسمبر المقبل هو موعد مباراة اعتزال القحطاني.
وستكون المباراة بين الهلال وفريق يضم كوكبة من نجوم الكرة العالميين، أبرزهم فرانشيسكو توتي، أندريه بيرلو، روبين فان بيرسي، وصاميل ايتو.

فيديو مُضمّن

روابط ذات صلة

“المسند” يعلن استمرار الحالة المطرية “غيث”.. ويتوقع سقوط الأمطار على هذه المناطق!

“المسند” يعلن استمرار الحالة المطرية “غيث”.. ويتوقع سقوط الأمطار على هذه المناطق!
باحثون يكشفون خطر السجائر الإلكترونية الحقيقي على الجسم

باحثون يكشفون خطر السجائر الإلكترونية الحقيقي على الجسم
بسبب “خطاب عرفي”.. “استئناف مكة” توقع هذه العقوبة على مواطن

بسبب “خطاب عرفي”.. “استئناف مكة” توقع هذه العقوبة على مواطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*