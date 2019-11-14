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مدني الشمالية يحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

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مدني الشمالية يحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

مدني الشمالية يحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة
http://almnatiq.net/?p=798147
المناطق_خالد الضبيبي
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود ‎الشمالية إلى أخذ الحيطة والحذر وفقا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة و التي تشير الى متغيرات جويه بداية من هذا اليوم الخميس الموافق ١٧_٣-١٤٤١هـ بإذن الله تعالى قد يصحبها امطار رعديه من المتوقع ان تتأثر بها منطقة الحدود الشمالية ومحافظاتها .‏‎ذكر ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد/ فهدبن الاسمر العنزي والذي أهاب بالإخوة المواطنين والمقيمين ضرورة التقيد بما يصدر من تنبيهات و إرشادات من الدفاع المدني، وعدم المخاطرة في النزول للاودية او محاولة عبور السيول ومراعاةالبقاء في الاماكن الامنه اثناء هطول الامطار و الابتعاد عن مواقع الخطر ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني للاطلاع علی ارشادات السلامة في مثل هذه الحالات وكذلك التغيرات التي تطرأ عل الأحوال الجويه بمشيئة الله تعالى مع تمنياتنابالسلامة للجميع .

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