المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد مليون طن شعير علفي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن طرحها المناقصة السادسة والأخيرة لهذا العام (2019م) لاستيراد كمية (1,020,000) طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (فبراير- مارس 2020).

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (17) باخرة، بواقع (13) باخرة لموانئ المملكة على البحر الاحمر، و(4) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي، مبيناً أن هذه المناقصة تأتى امتداداً لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الإستراتيجي منه.