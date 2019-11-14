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المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد مليون طن شعير علفي

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المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد مليون طن شعير علفي

المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد مليون طن شعير علفي
http://almnatiq.net/?p=798174

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن طرحها المناقصة السادسة والأخيرة لهذا العام (2019م) لاستيراد كمية (1,020,000) طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (فبراير- مارس 2020).
وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (17) باخرة، بواقع (13) باخرة لموانئ المملكة على البحر الاحمر، و(4) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي، مبيناً أن هذه المناقصة تأتى امتداداً لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الإستراتيجي منه.

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