دراسة فرنسية: 90% من ضحايا الإرهاب مسلمون

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أكدت دراسة أعدتها “مؤسسة الإبداع السياسي” الفرنسية حول “العمليات الإرهابية” التي ارتكبها “متطرفون” في العالم منذ غزو أفغانستان من قبل الاتحاد السوفيتي في 1979 وحتى نهاية شهر أغسطس/آب 2019، أن 90% من “ضحايا الإرهاب” مسلمون.

موضوع يهمك ? أعلنت السلطات الأفغانية أن اعتداء بسيارة مفخخة في كابول أسفر عن مقتل 12 شخصاً، بينهم 3 أطفال، وجرح 20 آخرين بينهم 4…كابول.. 12 قتيلاً بينهم 3 أطفال في انفجار سيارة مفخخة العرب والعالم

وذكرت الدراسة أن “المنظمات المتطرفة” ارتكبت خلال الفترة المعنية 33 ألفاً و769 “عملية إرهابية” قُتل فيها 167 ألفاً و96 شخصاً وأصيب فيها 151 ألفاً و431 شخصاً.

وأبرزت الدراسة، التي أعدّت في الذكرى السادسة لاعتداءات باريس والتي نُشرت في مطلع الأسبوع في فرنسا، أن 89.1% من “العمليات الإرهابية” ارتكبت في بلدان مسلمة وأن 91.2% من الضحايا مسلمون.

وعلى الصعيد الأوروبي، ذكرت الدراسة، التي أشرف عليها الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية دومينيك رينيي، أن 54% من عمليات داعش التي أدمت الدول الأوروبية ارتكبت في فرنسا.