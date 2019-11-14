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3 قتلى و35 جريحاً في بغداد بسبب الغاز المسيل للدموع

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المناطق - وكالات

أكدت الشرطة العراقية ومسعفون سقوط 3 قتلى على الأقل بين المحتجين في بغداد وإصابة 35 اليوم الخميس، بعدما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

وكان مراسل “العربية” و”الحدث” في العراق قد أفاد بأن السلطات العراقية أرسلت، مساء الأربعاء، تعزيزات أمنية إلى قضاء الغراف في الناصرية لتهدئة الوضع.

وتحاول قوات الأمن العراقية تفريق متظاهرين يحاصرون منازل مسؤولي قضاء الغراف، حيث أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين.

وفي محافظة ذي قار، أحرق متظاهرون منازل مسؤولين التي قال محافظها إن ذلك لن يمر من دون رد.

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