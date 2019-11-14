احدث الأخبار

وزير التعليم في احتفالية مندوبية المملكة في اليونسكو: منطلقات رؤية المملكة ٢٠٣٠ تلتقي مع رسالة “اليونسكو” العالمية
أبرز المواد
 رئيس بلدية الخفجي يتفقد عدد من المشاريع التنموية التي تنفذها البلدية
المنطقة الشرقية
 “الحاسب الآلي وتقنية المعلومات” يتوج بكأس بطولة الكلية التقنية بنجران لكرة القدم
منطقة نجران
 تخصصي الطائف يقلل مدة وصول فرق الرعاية إلى المرضى 30 دقيقة
أبرز المواد
 مؤتمر التحالف ضد داعش ينطلق في واشنطن بمشاركة 35 دولة
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تنفذ حلقات نقاش مع أولياء أمور الطلاب
منطقة الجوف
 حرم أمير الجوف تحتفي بالدكتورة خولة الكريًع وتكرمها
منطقة الجوف
 الأرصاد : تنبه بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
أبرز المواد
 3 قتلى و35 جريحاً في بغداد بسبب الغاز المسيل للدموع
أبرز المواد
 بدء عملية فصل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد
أبرز المواد
 دراسة فرنسية: 90% من ضحايا الإرهاب مسلمون
أبرز المواد
 المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد مليون طن شعير علفي
أبرز المواد
وزير التعليم في احتفالية مندوبية المملكة في اليونسكو: منطلقات رؤية المملكة ٢٠٣٠ تلتقي مع رسالة “اليونسكو” العالمية

وزير التعليم في احتفالية مندوبية المملكة في اليونسكو: منطلقات رؤية المملكة ٢٠٣٠ تلتقي مع رسالة “اليونسكو” العالمية

أبرز المواد
رئيس بلدية الخفجي يتفقد عدد من المشاريع التنموية التي تنفذها البلدية

رئيس بلدية الخفجي يتفقد عدد من المشاريع التنموية التي تنفذها البلدية

المنطقة الشرقية
“الحاسب الآلي وتقنية المعلومات” يتوج بكأس بطولة الكلية التقنية بنجران لكرة القدم

“الحاسب الآلي وتقنية المعلومات” يتوج بكأس بطولة الكلية التقنية بنجران لكرة القدم

منطقة نجران
تخصصي الطائف يقلل مدة وصول فرق الرعاية إلى المرضى 30 دقيقة

تخصصي الطائف يقلل مدة وصول فرق الرعاية إلى المرضى 30 دقيقة

أبرز المواد

الأرصاد : تنبه بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة

الأرصاد : تنبه بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=798186
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في الرؤية الأفقية وتساقط البرد على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والطائف، وميسان، وأضم، والجموم، والعرضيات، والكامل، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة 10 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع.

روابط ذات صلة

وزير التعليم في احتفالية مندوبية المملكة في اليونسكو: منطلقات رؤية المملكة ٢٠٣٠ تلتقي مع رسالة “اليونسكو” العالمية

وزير التعليم في احتفالية مندوبية المملكة في اليونسكو: منطلقات رؤية المملكة ٢٠٣٠ تلتقي مع رسالة “اليونسكو” العالمية
تخصصي الطائف يقلل مدة وصول فرق الرعاية إلى المرضى 30 دقيقة

تخصصي الطائف يقلل مدة وصول فرق الرعاية إلى المرضى 30 دقيقة
مؤتمر التحالف ضد داعش ينطلق في واشنطن بمشاركة 35 دولة

مؤتمر التحالف ضد داعش ينطلق في واشنطن بمشاركة 35 دولة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*