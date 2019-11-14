حرم أمير الجوف تحتفي بالدكتورة خولة الكريًع وتكرمها

الجوف - ميسر البديوي

كرمت حرم سمو أمير منطقة الجوف ، صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن مساء أمس ،الدكتورة خولة بنت سامي الكريع بمناسبة تعيينها رئيس مركز أبحاث الملك فهد الوطني لأورام الأطفال التابع لمستشفى الملكفيصل التخصصي ومركز الأبحاث ، وبروفيسوراً في جامعة هارفارد العالمية مركز دانا فاربر للسرطان، الذي يجمع خبراتعلمية عالمية، تعمل على إيجاد أساليب جديدة للوقاية من مرض السرطان وتشخيصه وعلاجه.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته سموها للدكتورة الكريع بصالة الاستقبال بقصر سمو أمير منطقة الجوف بمدينة سكاكا،الذي يُعد الأول للدكتورة الكريع على مستوى المنطقة، وسط حضور عدداً من سيدات المنطقة ومنسوبات الشؤون الصحيةبالجوف .

وأكدت سموها خلال كلمة بهذه المناسبة أن الدكتورة خولة نموذجاً مشرفاً للمرأة السعودية، وهي من سيدات منطقة الجوفالتي نتفاخر بها وبمنجزاتها على مستوى الوطن والعالم ، وكرست جهدها ووقتها لرفع اسم بلادها عالياً من خلال إسهاماتهاالطبية المتميزة في مجال البحوث، مثلت بلادها في كثير من المحافل الدولية .

كما نوهت سموها بدور المرأة الجوفية ومشاركتها في تنمية وطنها من خلال مشاركاتها المتعددة التي نتطلع أن ترقى لطموحاتالقيادة وتساهم في تحقيق الرؤية المباركة 2030 .

وقالت سموها أن هذا الاحتفاء يأتي تقديراً من سموها ومن المجتمع الجوفي للدكتورة خولة الكريع التي مثلت المرأة السعوديةوالجوفية فيما قدمته للبشرية من علوم طبية ، متمنية سموها لها التوفيق .

وفي نهاية الحفل قدمت سمو الأميرة مضاوي درعاً تذكارياً تكريماً للدكتور خولة على ما وصلت إليه من مناصب قيادية داخلوخارج الوطن .

وأعربت الدكتورة خولة الكريع عن اعتزازها لوجودها في مسقط رأسها وأن تحظى بهذا التكريم من سمو الأميرة مضاوي بنسعود ومن سيدات المنطقة، مؤكداً أنها تفتخر بتمثيل بلادها في كثير من المناسبات وثقة ولاة الأمر بها ، داعية الله أن يمتعالجميع بالصحة والعافية .