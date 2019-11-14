إدارة “تعليم الجوف” تنفذ حلقات نقاش مع أولياء أمور الطلاب

الجوف - محمد الحسن

تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع “ارتقاء” للبنين والبنات، 40 حلقة نقاش لأولياء أمور الطلاب بمدارس تعليم الجوف ضمن مبادرة تعزيز شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع “ارتقاء” إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية المقدمة من وزارة التعليم.

وأوضح مدير وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع “ارتقاء” “بنين” الأستاذ سلطان بن مفرح السرحاني أن الحلقات تهدف إلى مشاركة أولياء الأمور في دعم الأبعاد الشخصية لأبنائهم في جميع مجالات الحياة.

وقال السرحاني أن تمركز محاور النقاش مع أولياء الأمور حول دعم قدرات الأسر لبناء شخصية الطالب، والقراءة من أجل المتعة، والعادات الصحية والتغذية السليمة، والاستعمال السليم للتقنية.

وبين أن المدارس المستهدفة في الحلقات هي: مدرسة العمرية الأهلية في سكاكا، مدرسة اليرموك في سكاكا، مدرسة غرناطة في سكاكا للمدرب محمد عوض الصلهام، مدرسة الأمير فهد بن بدر الثانوية في سكاكا، مدرسة ابن خلدون الابتدائية في سكاكا، مدرسة الأندلس الثانوية في سكاكا، مدرسة جابر بن حيان الثانوية في سكاكا للمدرب مسعد عوض العنزي، مدرسة اليمامة الثانوية في دومة الجندل مدرسة دومة الجندل المتوسطة، مدرسة الملك سعود الثانوية في دومة الجندل للمدرب جميل محمد المفرج، مدرسة ابن القيم المتوسطة في سكاكا، مدرسة الأمير عبدالإله الثانوية في سكاكا للمدرب خالد سليمان المويشير، مدرسة فلسطين الابتدائية في سكاكا، مدرسة الجزيرة

الثانوية في سكاكا، مدارس سماء الإبداع الأهلية في سكاكا، مدرسة أبو عبيدة الثانوية في سكاكا، للمدرب عبدالله عبدالرحمن السويلم، مدرسة ابن رشد الثانوية في صوير للمدرب حويدر سفار القعقاع، مدرسة المعتصم الابتدائية في طبرجل، مدرسة ابن بطوطة الابتدائية في طبرجل، مدرسة الشافعي الابتدائية في طبرجل للمدرب عقيل غويفل

الشراري.

من جانبها، أوضحت مديرة وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع

“بنات” الأستاذة منال بنت أحمد الوديعه أن مبادرة تعزيز شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع “ارتقاء” تعاونية وتكاملية لزيادة فاعلية كل منهما للارتقاء بالمستويات التعليمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، بهدف إكساب المشاركات بعض المفاهيم التربوية لدعم نمو الأبعاد الشخصية للأبناء ودعم التحصيل العلمي للطلاب ورفع الوعي لدى الأسر في الاستعمال السليم للتقنية.

وأضافت، تم تحديد نحو 80 مشاركة من أسر الطالبات، وتحديد جدول زمني لحلقات النقاش لجميع مكاتب التعليم وتحديد مقرات التدريب ومنسقات ومدربات متخصصات وهن: الأستاذة صباح الفارس، الأستاذة أمل الصلهام، الأستاذة حورية العفر، الأستاذة فزعة الرويلي، الأستاذة مشاعل الحاوي، وكذلك تحديد مدارس الأسر المستهدفة القريبة

جغرافياً للمدارس المستضيفة وهي: مدرسة السادسة الثانوية بسكاكا، مدرسة الحادية عشر المتوسطة بسكاكا، مدرسة الرابعة عشر المتوسطة بسكاكا، مدرسة التاسعة الثانوية بسكاكا، مدرسة الثالثة الثانوية بسكاكا، مدرسة أم سلمة المتوسطة بسكاكا، مدرسة الثانية الابتدائية بقارا، مدرسة الثانية المتوسطة بقارا، مدرسة الأولى الثانوية باللقائط، مدرسة الثانية الثانوية بصوير، مدرسة ثانوية هديب، مدرسة متوسطة وثانوية

التحفيظ بدومة الجندل، مدرسة الثانية الابتدائية لتحفيظ بدومة الجندل، مدرسة الأولى الابتدائية لتحفيظ بدومة الجندل، مدرسة الثالثة المتوسطة بطبرجل، مدرسة الثانية الابتدائية بطبرجل، مدرسة الأولى المتوسطة بطبرجل، مدرسة حدرج الابتدائية .