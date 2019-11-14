تخصصي الطائف يقلل مدة وصول فرق الرعاية إلى المرضى 30 دقيقة

الطائف - عادل الزهراني

نجحت إدارة الرعاية المنزلية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف في استحداث برنامج الخرائط الالكترونية والذي يقوم على تحديد مواقع إقامة المرضى وطرق الوصول إليهم بشكل يضمن تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بصورة مثالية حيث كان النظام المعمول به سابقا يعتمد على الجانب اليدوي والتواصل عن طريق الفريق الطبي مع ذوي المريض.

ويقدم البرنامج الذي يعمل بنظام الاكواد الالكترونية يحتوي كل كود على المعلومات الخاصة بالمريض إضافة إلى الموقع حيث ساهم البرنامج في تقليل مدة الوصول إلى منزل المريض إلى أقل من 15 دقيقة مقارنة بالوقت السابق الذي يصل إلى 45 دقيقة إضافة إلى ان النظام منح الفريق الطبي سهولة الوصول وسرعة تقديم الخدمة الطبية المنزلية للمرضى كما أنه مكن إدارة الرعاية المنزلية والفرق الطبية من زيادة عدد الزيارات اليومية بما يتوافق مع الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى المسجلين بالبرنامج .