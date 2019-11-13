“الحاسب الآلي وتقنية المعلومات” يتوج بكأس بطولة الكلية التقنية بنجران لكرة القدم

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توج عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري ووكيل الكلية للشؤون المتدربين تركي بن محمد آل دغرير فريق “الحاسب الآلي وتقنية المعلومات” بلقب بطولة الكلية التقنية بنجران للعام التدريبي 1440 / 1441 هـ.

وقد شهدت المباراة النهائية ندية وإثارة منقطعتي النظير تفاعل مع مجرياتها الجماهير الحاضرة، ليؤكد النهائي المستوى الرفيع الذي حظيت به البطولة وما صاحبها من مشاركة عدد من المواهب الرياضية، محققة بذلك الأهداف المرجوة من إقامتها.

وبعد نهاية اللقاء تم تتويج المستحقين وأصحاب المراكز الأولى، حيث تم تتويج فريق “الحاسب الآلي وتقنية المعلومات” بكأس البطولة وبميداليات المركز الأول، وتم تسليم فريق “التقنية الميكانيكية” ميداليات المركز الثاني، وقد حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة المتدرب اللاعب علي حسن الزبادين، فيما حصل على جائزة هداف البطولة المتدرب اللاعب محمد نايف آل جحيف، كما حصل على جائزة أفضل حارس في البطولة اللاعب المتدرب مبارك فرحان.

إلى ذلك رفع رئيس مركز النشاط بالكلية إبراهيم محمد آل دغرير شكره الجزيل لجميع من ساهم في إنجاح هذه البطولة.

وابان المتحدث الرسمي للكلية ورئيس اللجنة الإعلامية للبطولة علي بن عبد الله آل عتيق ان بطولة الكلية التقنية بنجران تقام سنوياً على ملعب الكلية ويشارك فيها الأقسام التدريبية بالكلية وحيث اقيمت التصفيات على ملعب الكلية بهدف حفظ أوقات الشباب واستغلال أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع في الجانب البدني والصحي وزرع الروح الرياضية بينهم .