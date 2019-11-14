رئيس بلدية الخفجي يتفقد عدد من المشاريع التنموية التي تنفذها البلدية

تفقد رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني مؤخراً مشروع تطوير الواجهة البحرية ومشروع السفلتة والتي تقام حالياً بالمحافظة، يرافقه مدير الشؤون الفنية المهندس خالد بن نايف الزوميل, ومدير الزراعة والحدائق الأستاذ راضي بن حثلين الحربي، ومدير المشاريع بالبلدية الأستاذ حمود بن مقبول الشراري، وتأتي هذه الزيارة ضمن الزيارات، وذلك للاطلاع على أخر المستجدات مشاريع والتأكد على سير العمل وعدم وجود أي عقبات تعرقل سير المشاريع.

وشملت الجولة الوقوف على مشروع تطوير الواجهة البحرية والذي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه، حيث يتم حاليا أعمال الصيانة للسلالم المؤدية إلى الشاطئ بالخرسانة ضمن مشروع تطوير الواجهة البحرية ليسهل على مرتادي الواجهة البحرية النزول إلى الشاطئ، وأيضاً مشروع سفلتة مخطط المروج والذي شمل سفلتة الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية، حيث تم الاطلاع على سير العمل ونسبة الانجاز، كما تفقد المشاريع بالمحافظة واطلع على حجم الإنجازات المحققة على أرض الواقع.

وأوضح المهندس ” الحميداني ” بأن الجولة الميدانية التفقدية على المشاريع التي يتم العمل عليها حاليا بالمحافظة تسير بالشكل الصحيح مع التوجيه بتوفير أعلى معايير الجودة في التنفيذ وسيتم الاستفادة منها بأقرب وقت، كما أكد على أهمية هذه الزيارات الميدانية لمواقع العمل , حيث تعد أسلوباً من أساليب الإشراف الاداري وطريقة لمتابعة الأعمال على أرض الواقع مباشرة لتقييم الواقع الفعلي للأداء بين الحين والآخر.

ودعا المهندس ” الحميداني ” المواطنين والمقيمين بمحافظة الخفجي إلى المحافظة على هذه المنجزات الوطنية والي تم انشاؤها ليستفيد منها الجميع .