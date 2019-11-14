احدث الأخبار

منصة استثمار مشتركة بين مصر والإمارات بـ20 مليار دولار
أبرز المواد
 وزير التعليم في احتفالية مندوبية المملكة في اليونسكو: منطلقات رؤية المملكة ٢٠٣٠ تلتقي مع رسالة “اليونسكو” العالمية
أبرز المواد
 رئيس بلدية الخفجي يتفقد عدد من المشاريع التنموية التي تنفذها البلدية
المنطقة الشرقية
 “الحاسب الآلي وتقنية المعلومات” يتوج بكأس بطولة الكلية التقنية بنجران لكرة القدم
منطقة نجران
 تخصصي الطائف يقلل مدة وصول فرق الرعاية إلى المرضى 30 دقيقة
أبرز المواد
 مؤتمر التحالف ضد داعش ينطلق في واشنطن بمشاركة 35 دولة
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تنفذ حلقات نقاش مع أولياء أمور الطلاب
منطقة الجوف
 حرم أمير الجوف تحتفي بالدكتورة خولة الكريًع وتكرمها
منطقة الجوف
 الأرصاد : تنبه بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
أبرز المواد
 3 قتلى و35 جريحاً في بغداد بسبب الغاز المسيل للدموع
أبرز المواد
 بدء عملية فصل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد
أبرز المواد
 دراسة فرنسية: 90% من ضحايا الإرهاب مسلمون
أبرز المواد
منصة استثمار مشتركة بين مصر والإمارات بـ20 مليار دولار

منصة استثمار مشتركة بين مصر والإمارات بـ20 مليار دولار

أبرز المواد
وزير التعليم في احتفالية مندوبية المملكة في اليونسكو: منطلقات رؤية المملكة ٢٠٣٠ تلتقي مع رسالة “اليونسكو” العالمية

وزير التعليم في احتفالية مندوبية المملكة في اليونسكو: منطلقات رؤية المملكة ٢٠٣٠ تلتقي مع رسالة “اليونسكو” العالمية

أبرز المواد
رئيس بلدية الخفجي يتفقد عدد من المشاريع التنموية التي تنفذها البلدية

رئيس بلدية الخفجي يتفقد عدد من المشاريع التنموية التي تنفذها البلدية

المنطقة الشرقية
“الحاسب الآلي وتقنية المعلومات” يتوج بكأس بطولة الكلية التقنية بنجران لكرة القدم

“الحاسب الآلي وتقنية المعلومات” يتوج بكأس بطولة الكلية التقنية بنجران لكرة القدم

منطقة نجران

منصة استثمار مشتركة بين مصر والإمارات بـ20 مليار دولار

منصة استثمار مشتركة بين مصر والإمارات بـ20 مليار دولار
http://almnatiq.net/?p=798248
المناطق - وكالات

أعلنت الرئاسة المصرية اليوم الخميس تأسيس منصة استثمار مشتركة بقيمة 20 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك على هامش زيارة يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإمارات بدأت أمس الأربعاء وتنتهي اليوم.

وأضاف بيان الرئاسة أن المنصة ستستثمر في مجموعة من القطاعات والأصول عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.

وقال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في حسابه على موقع “تويتر” “أطلقت مع الرئيس السيسي منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات لها جدواها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لبلدينا وشعبينا”.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر السفير بسام راضي إن هذه الشراكة تهدف لتأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات مالية واستثمارية، للاستثمار في قطاعات الخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية.

وكان الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي قد استقبل الرئيس المصري في قصر الوطن بأبو ظبي، اليوم الخميس حيث بحث معه عدة ملفقات وقضايا إقليمية ودولية.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

روابط ذات صلة

وزير التعليم في احتفالية مندوبية المملكة في اليونسكو: منطلقات رؤية المملكة ٢٠٣٠ تلتقي مع رسالة “اليونسكو” العالمية

وزير التعليم في احتفالية مندوبية المملكة في اليونسكو: منطلقات رؤية المملكة ٢٠٣٠ تلتقي مع رسالة “اليونسكو” العالمية
تخصصي الطائف يقلل مدة وصول فرق الرعاية إلى المرضى 30 دقيقة

تخصصي الطائف يقلل مدة وصول فرق الرعاية إلى المرضى 30 دقيقة
مؤتمر التحالف ضد داعش ينطلق في واشنطن بمشاركة 35 دولة

مؤتمر التحالف ضد داعش ينطلق في واشنطن بمشاركة 35 دولة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*