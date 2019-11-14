احدث الأخبار

“البيئة” تطلب مرئيات العموم حول مشروع تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها
أبرز المواد
 منصة استثمار مشتركة بين مصر والإمارات بـ20 مليار دولار
أبرز المواد
 وزير التعليم في احتفالية مندوبية المملكة في اليونسكو: منطلقات رؤية المملكة ٢٠٣٠ تلتقي مع رسالة “اليونسكو” العالمية
أبرز المواد
 رئيس بلدية الخفجي يتفقد عدد من المشاريع التنموية التي تنفذها البلدية
المنطقة الشرقية
 “الحاسب الآلي وتقنية المعلومات” يتوج بكأس بطولة الكلية التقنية بنجران لكرة القدم
منطقة نجران
 تخصصي الطائف يقلل مدة وصول فرق الرعاية إلى المرضى 30 دقيقة
أبرز المواد
 مؤتمر التحالف ضد داعش ينطلق في واشنطن بمشاركة 35 دولة
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تنفذ حلقات نقاش مع أولياء أمور الطلاب
منطقة الجوف
 حرم أمير الجوف تحتفي بالدكتورة خولة الكريًع وتكرمها
منطقة الجوف
 الأرصاد : تنبه بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
أبرز المواد
 3 قتلى و35 جريحاً في بغداد بسبب الغاز المسيل للدموع
أبرز المواد
 بدء عملية فصل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد
أبرز المواد
“البيئة” تطلب مرئيات العموم حول مشروع تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها

“البيئة” تطلب مرئيات العموم حول مشروع تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها

أبرز المواد
منصة استثمار مشتركة بين مصر والإمارات بـ20 مليار دولار

منصة استثمار مشتركة بين مصر والإمارات بـ20 مليار دولار

أبرز المواد
وزير التعليم في احتفالية مندوبية المملكة في اليونسكو: منطلقات رؤية المملكة ٢٠٣٠ تلتقي مع رسالة “اليونسكو” العالمية

وزير التعليم في احتفالية مندوبية المملكة في اليونسكو: منطلقات رؤية المملكة ٢٠٣٠ تلتقي مع رسالة “اليونسكو” العالمية

أبرز المواد
رئيس بلدية الخفجي يتفقد عدد من المشاريع التنموية التي تنفذها البلدية

رئيس بلدية الخفجي يتفقد عدد من المشاريع التنموية التي تنفذها البلدية

المنطقة الشرقية

“البيئة” تطلب مرئيات العموم حول مشروع تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها

“البيئة” تطلب مرئيات العموم حول مشروع تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها
http://almnatiq.net/?p=798251
المناطق - واس

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهتمين بمجال الزراعة والثروة الحيوانية، إلى الاطلاع على مسوَّدة مشروع “تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها” وإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حولها، للوصول إلى آلية فاعلة لتنظيم أنظمة رصد ومكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، لرفع كفاءة الأداء وتحقيق أحد أهداف الأمن الغذائي المستدام.
وأوضحت أن المركز الوطني يهدف إلى تطبيق وتنفيذ ما يحقق سياسات الوزارة المعتمدة لمكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والإجراءات والضوابط اللازمة، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال.
وأفادت الوزارة، أنه يمكن الاطلاع على مسوَّدة المشروع من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، وذلك في موعدٍ أقصاه 3 أسابيع بدءاً من اليوم.

روابط ذات صلة

منصة استثمار مشتركة بين مصر والإمارات بـ20 مليار دولار

منصة استثمار مشتركة بين مصر والإمارات بـ20 مليار دولار
وزير التعليم في احتفالية مندوبية المملكة في اليونسكو: منطلقات رؤية المملكة ٢٠٣٠ تلتقي مع رسالة “اليونسكو” العالمية

وزير التعليم في احتفالية مندوبية المملكة في اليونسكو: منطلقات رؤية المملكة ٢٠٣٠ تلتقي مع رسالة “اليونسكو” العالمية
تخصصي الطائف يقلل مدة وصول فرق الرعاية إلى المرضى 30 دقيقة

تخصصي الطائف يقلل مدة وصول فرق الرعاية إلى المرضى 30 دقيقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*