الطالب مشاري القحطاني من تعليم حفرالباطن يحقق المركز الثالث في أولمبياد الروبوت

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حقق الطالب مشاري بن مرزوق القحطاني من ثابت بن قيس المتوسطة من تعليم حفرالباطن المركز الثالث في الأولمبياد الوطني الحادي عشر للروبوت (مجال مشاريع الروبوت الإبداعية) في الفعاليات الذي نظمتها وزارة التعليم خلال الفترة من 14 ـ 16 ربيع الأول الحالي بمشاركة جميع الإدارات التعليمية بالمملكة، واستضافته إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر

وتم تكريم الطالب مشاري بن مرزوق القحطاني ومعلمه المدرب أ.فهد بن عطية العنزي من متوسطة ثابت بن قيس من قبل محافظ وادي الدواسر وبحضور مديري العموم بالوزارة في الحفل الختامي المقام بعد فرز المشاريع الطلابية المشاركة في الأولمبياد ، والذي تنافست من خلاله الإدارات والمناطق التعليمية في مشاريع علمية للطلاب المبدعين في مجال الروبوت لتوجيهه كوسيلة عصرية للابتكار وتنمية مهاراتهم ومعلوماتهم في حل المشكلات باستخدام أجهزة روبوت متنوعة .

وهنأ سعادة مدير تعليم حفرالباطن الأستاذ عايض الرحيلي أصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبي تعليم حفرالباطن للجميع هذا الإنجاز وخص المشرف على الأولمبياد الوطني للروبوت بتعليم حفرالباطن مشرف النشاط العلمي الأستاذ محمد بن فريح العنزي الطالب مشاري والزميل الأستاذ فهد على ماحققوه من إنجاز يضاف لإنجازات وتميز طلاب وطالبات ومنسوبي تعليم حفرالباطن رافعاً التهنئة لسمو محافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود كما هنأ الزملاء في متوسطة ثابت بن قيس وأسرة الطالب الذين كان لهم الدور الأكبر والفضل-بعد فضل الله- في هذا التميز والاهتمام الذي نتج عن إبداع الابن مشاري سائلاً الله له مزيداً من الإبداع وأن يكون مع زملائه وزميلاته خير من يقود شباب الوطن لرقي وازدهار المملكة , واختتم الرحيلي في حديثه شكره وتقديره لمقام وزارة التعليم إقامة مثل هذه المسابقات العلمية المتخصصة التي يتنافس من خلالها ناشئة وشباب الوطن في مجال الابتكار والتطبيق للتقنية الحديثة لخدمة البشرية.

من جانبه أكد المشرف على الأولمبياد الوطني للروبوت بتعليم حفرالباطن مشرف النشاط العلمي الأستاذ محمد بن فريح العنزي أن الأولمبياد ركز على عدة مجالات من أهمها العلوم البيئية وخدمة المجتمع والصناعة والهندسة والطب والصحة والسياحة والتعليم والاقتصاد والفنون والرياضة والتقنية والأمن والسلامة ، مشيراً إلى أهمية تلك المناسبة العلمية في مواكبة تطلعات ولاة الأمر في أن يبني ويطور شباب الوطن صناعة التقنية المتقدمة والاستفادة من جميع استخداماتها مباركاً للطالب ومدربه وأسرته ومدرسته ماتحقق من إنجاز على مستوى المملكة شاكراً قسم النشاط الطلابي بالإدارة وعلى رأسهم الأستاذ فهد بن زايد الشمري على دعمهم لبرامج النشاط العلمي راجياً من الله أن نوفق دائماً في تمثيل حفرالباطن التمثيل اللائق .