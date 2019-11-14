مدني حائل يكرم منقذي عائلة جرفت السيول مركبتهم

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كرم مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله الركيان كل من :

رئيس رقباء حمد إبراهيم الخربوش

ورئيس رقباء سالم محمد الحربي

من منسوبي أمن الطرق بحائل

والأستاذ بدر نازل الشلاقي الشمري من منسوبي التدريب المهني بحائل

والأستاذ عدنان عبدالمحسن المستحي من منسوبي الهيئة العامة للرياضه بحائل .

لقاء مابذلوه من جهد خلال إنقاذهم لعائلة تتكون من الأب وزوجته وابنتيه والتي جرفت السيول مركبتهم التي كانوا يستقلونها مما أدى لإنقلابها داخل مجرى شعيب جو مساء الثلاثاء الموافق 15-3-1441هـ خلال الأمطار التي شهدتها المنطقة حيث تم تداول مقطع الإنقاذ ببرامج التواصل الاجتماعي وأخذ بعداً إعلامياً كبيراً.

وقدم لهم الشكر والتقدير على جهودهم التي تعكس حبهم لوطنهم وخدمة لمن يقيم على أرضه .

واعتبر العميد ” الركيان ” أن هذه الجهود هي جزء من المسؤليات التطوعية وهو أمر جبلت عليه الأنفس الباذلة للعطاء داعيا المولى أن يكتب لهم أجر ماعملوه وأن يحفظ الجميع من كل سوء .