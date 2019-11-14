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تعليم الطائف يهنيء الطالبة لمى القثامي من الثانوية الرابعة بالحوية لحصولها على منحة دراسية من كاوست إلى دولة إيرلندا

منطقة مكة المكرمة

تعليم الطائف يهنيء الطالبة لمى القثامي من الثانوية الرابعة بالحوية لحصولها على منحة دراسية من كاوست إلى دولة إيرلندا

تعليم الطائف يهنيء الطالبة لمى القثامي من الثانوية الرابعة بالحوية لحصولها على منحة دراسية من كاوست إلى دولة إيرلندا
http://almnatiq.net/?p=798266
الطائف - عادل الزهراني

هنأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة الموهوبات الطالبة لمى فهد القثامي من الثانوية الرابعة بالحوية إحدى طالبات مشروع باحث المستقبل، لحصولها على منحة دراسية من كاوست إلى دولة إيرلندا.

فيما قدمت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها الزايدي التهنئة للطالبة ولأسرتها ومدرستها، ومكتب التعليم بالحوية ، مقدمة الشكر لهم على الدور الفاعل المقدم للطالبة، ومثمنة لمديرة إدارة الموهوبات غالية العتيبي ومشرفة الموهوبات مها الثبيتي منسقة باحث المستقبل والمشرفات متابعة الطالبة ودعمها لتحقيق التميز.

جاء ذلك في إطار التعاون البناء بين إدارة الموهوبات وجامعة الطائف, لخدمة الطالبات الموهوبات في مجال البحث العلمي، وقد حضيت الطالبة لمى على المنحة من ضمن خمس طالبات مشاركات في البحث العلمي.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يتبنى الطالبات الواعدات في هذا المجال، تحت إشراف أكاديمي ليصبحن باحثات متميزات يتمكن من خدمة الوطن .

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