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محافظ الليث يرعى ختام التصفيات الأولية لمنافسات ” المسرح المدرسي ” على مستوى المملكة

محافظ الليث يرعى ختام التصفيات الأولية لمنافسات ” المسرح المدرسي ” على مستوى المملكة
http://almnatiq.net/?p=798269
مكة - عادل الزهراني

برعاية محافظ الليث الأستاذ محمد بن عبدالعزيز القباع، وبحضور مدير  إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، ومدير إدارة النشاط الثقافي بوزارة التعليم الدكتور عبدالعزيز السراء ، وعدد من القيادات التعليمية ورؤساء الوفود المشاركة ، اختتمت فعاليات التصفيات الأولية لمنافسات المسرح المدرسي والتي أقامتها وكالة وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للنشاط ، واستضافتها إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم النشاط الطلابي ( الثقافي ) ، بمشاركة ( ٨) إدارات تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات  المملكة وهي كالتالي : ( مكة المكرمة – الباحة – الطائف – القنفذة – المخواة – ينبع – مهد الذهب – الليث ) .

بدوره زف مدير إدارة النشاط الثقافي بوزارة التعليم الدكتور عبدالعزيز السراء  التهاني والتبريكات لكافة الإدارات التعليمية الفائزة ، وأثنى على مستوى الأعمال المسرحية المقدمة ، والتي أظهرت مواهب وإبداعات الطلاب وعززت من الدور التربوي للمدرسة في الكشف عن الطلاب الموهوبين و العمل على تبنيها وصقلها ورعايتها،  مؤكدا ما للمسرح المدرسي من دور بارز في تكوين شخصيات الطلاب وتحسين  نواتج  التعلم،  ومعالجة الكثير من قضايا المجتمع .

وأشاد ( السراء )  بمستوى استضافة و تنظيم إدارة التعليم بمحافظة الليث ، مقدما  شكره وتقديره لكافة اللجان العاملة والمنظمة للتصفيات في قسم النشاط الطلابي .

بعد ذلك أعلنت لجنة التحكيم النتيجة النهائية للتصفيات وتم تكريم الفرق المسرحية الفائزة و الجهات الحكومية والأهلية الداعمة .

وجاءت النتائج على النحو التالي  :

جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل :
المركز الأول : تعليم الطائف
المركز الثاني: تعليم القنفذة
المركز الثالث : تعليم الليث

جائزة أفضل إخراج مسرحي :
المركز الأول: تعليم الطائف
المركز الثاني : تعليم القنفذة
المركز الثالث : تعليم الليث

جائزة أفضل مكياج
الأول : تعليم القنفذة
الثاني:  تعليم الليث
الثالث :  تعليم ينبع

جائزة أفضل مؤثرات صوتية
الأول : تعليم الطائف
الثاني : تعليم ينبع
الثالث : تعليم الليث

جائزة أفضل نص مسرحي
الأول : تعليم الطائف
الثاني : تعليم المخواة
الثالث : تعليم القنفذة

جائزة أفضل إضاءة
-الأول : تعليم الطائف
الثاني : تعليم مكة المكرمة
الثالث : تعليم الليث

جائزة أفضل ديكور
الأول : تعليم الليث
الثاني : تعليم القنفذة
الثالث : تعليم المخواة

جائزة أفضل أزياء مسرحية
الأول : تعليم القنفذة
الثاني: تعليم الليث
الثالث : تعليم ينبع

جائزة أفضل ممثل
الأول : تعليم الطائف
الثاني : تعليم مكة المكرمة
الثالث : تعليم القنفذة

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