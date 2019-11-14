محافظ الليث يرعى ختام التصفيات الأولية لمنافسات ” المسرح المدرسي ” على مستوى المملكة

برعاية محافظ الليث الأستاذ محمد بن عبدالعزيز القباع، وبحضور مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، ومدير إدارة النشاط الثقافي بوزارة التعليم الدكتور عبدالعزيز السراء ، وعدد من القيادات التعليمية ورؤساء الوفود المشاركة ، اختتمت فعاليات التصفيات الأولية لمنافسات المسرح المدرسي والتي أقامتها وكالة وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للنشاط ، واستضافتها إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم النشاط الطلابي ( الثقافي ) ، بمشاركة ( ٨) إدارات تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة وهي كالتالي : ( مكة المكرمة – الباحة – الطائف – القنفذة – المخواة – ينبع – مهد الذهب – الليث ) .
بدوره زف مدير إدارة النشاط الثقافي بوزارة التعليم الدكتور عبدالعزيز السراء التهاني والتبريكات لكافة الإدارات التعليمية الفائزة ، وأثنى على مستوى الأعمال المسرحية المقدمة ، والتي أظهرت مواهب وإبداعات الطلاب وعززت من الدور التربوي للمدرسة في الكشف عن الطلاب الموهوبين و العمل على تبنيها وصقلها ورعايتها، مؤكدا ما للمسرح المدرسي من دور بارز في تكوين شخصيات الطلاب وتحسين نواتج التعلم، ومعالجة الكثير من قضايا المجتمع .
وأشاد ( السراء ) بمستوى استضافة و تنظيم إدارة التعليم بمحافظة الليث ، مقدما شكره وتقديره لكافة اللجان العاملة والمنظمة للتصفيات في قسم النشاط الطلابي .
بعد ذلك أعلنت لجنة التحكيم النتيجة النهائية للتصفيات وتم تكريم الفرق المسرحية الفائزة و الجهات الحكومية والأهلية الداعمة .
وجاءت النتائج على النحو التالي :
جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل :
المركز الأول : تعليم الطائف
المركز الثاني: تعليم القنفذة
المركز الثالث : تعليم الليث
جائزة أفضل إخراج مسرحي :
المركز الأول: تعليم الطائف
المركز الثاني : تعليم القنفذة
المركز الثالث : تعليم الليث
جائزة أفضل مكياج
الأول : تعليم القنفذة
الثاني: تعليم الليث
الثالث : تعليم ينبع
جائزة أفضل مؤثرات صوتية
الأول : تعليم الطائف
الثاني : تعليم ينبع
الثالث : تعليم الليث
جائزة أفضل نص مسرحي
الأول : تعليم الطائف
الثاني : تعليم المخواة
الثالث : تعليم القنفذة
جائزة أفضل إضاءة
-الأول : تعليم الطائف
الثاني : تعليم مكة المكرمة
الثالث : تعليم الليث
جائزة أفضل ديكور
الأول : تعليم الليث
الثاني : تعليم القنفذة
الثالث : تعليم المخواة
جائزة أفضل أزياء مسرحية
الأول : تعليم القنفذة
الثاني: تعليم الليث
الثالث : تعليم ينبع
جائزة أفضل ممثل
الأول : تعليم الطائف
الثاني : تعليم مكة المكرمة
الثالث : تعليم القنفذة
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