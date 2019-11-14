محافظ الليث يرعى ختام التصفيات الأولية لمنافسات ” المسرح المدرسي ” على مستوى المملكة

مكة - عادل الزهراني

برعاية محافظ الليث الأستاذ محمد بن عبدالعزيز القباع، وبحضور مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، ومدير إدارة النشاط الثقافي بوزارة التعليم الدكتور عبدالعزيز السراء ، وعدد من القيادات التعليمية ورؤساء الوفود المشاركة ، اختتمت فعاليات التصفيات الأولية لمنافسات المسرح المدرسي والتي أقامتها وكالة وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للنشاط ، واستضافتها إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم النشاط الطلابي ( الثقافي ) ، بمشاركة ( ٨) إدارات تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة وهي كالتالي : ( مكة المكرمة – الباحة – الطائف – القنفذة – المخواة – ينبع – مهد الذهب – الليث ) .

بدوره زف مدير إدارة النشاط الثقافي بوزارة التعليم الدكتور عبدالعزيز السراء التهاني والتبريكات لكافة الإدارات التعليمية الفائزة ، وأثنى على مستوى الأعمال المسرحية المقدمة ، والتي أظهرت مواهب وإبداعات الطلاب وعززت من الدور التربوي للمدرسة في الكشف عن الطلاب الموهوبين و العمل على تبنيها وصقلها ورعايتها، مؤكدا ما للمسرح المدرسي من دور بارز في تكوين شخصيات الطلاب وتحسين نواتج التعلم، ومعالجة الكثير من قضايا المجتمع .

وأشاد ( السراء ) بمستوى استضافة و تنظيم إدارة التعليم بمحافظة الليث ، مقدما شكره وتقديره لكافة اللجان العاملة والمنظمة للتصفيات في قسم النشاط الطلابي .

بعد ذلك أعلنت لجنة التحكيم النتيجة النهائية للتصفيات وتم تكريم الفرق المسرحية الفائزة و الجهات الحكومية والأهلية الداعمة .

وجاءت النتائج على النحو التالي :

جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل :

المركز الأول : تعليم الطائف

المركز الثاني: تعليم القنفذة

المركز الثالث : تعليم الليث

جائزة أفضل إخراج مسرحي :

المركز الأول: تعليم الطائف

المركز الثاني : تعليم القنفذة

المركز الثالث : تعليم الليث

جائزة أفضل مكياج

الأول : تعليم القنفذة

الثاني: تعليم الليث

الثالث : تعليم ينبع

جائزة أفضل مؤثرات صوتية

الأول : تعليم الطائف

الثاني : تعليم ينبع

الثالث : تعليم الليث

جائزة أفضل نص مسرحي

الأول : تعليم الطائف

الثاني : تعليم المخواة

الثالث : تعليم القنفذة

جائزة أفضل إضاءة

-الأول : تعليم الطائف

الثاني : تعليم مكة المكرمة

الثالث : تعليم الليث

جائزة أفضل ديكور

الأول : تعليم الليث

الثاني : تعليم القنفذة

الثالث : تعليم المخواة

جائزة أفضل أزياء مسرحية

الأول : تعليم القنفذة

الثاني: تعليم الليث

الثالث : تعليم ينبع

جائزة أفضل ممثل

الأول : تعليم الطائف

الثاني : تعليم مكة المكرمة

الثالث : تعليم القنفذة