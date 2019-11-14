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25 طالب من ذوي الإعاقة يشاركون البلدية في زراعة الأشجار

25 طالب من ذوي الإعاقة يشاركون البلدية في زراعة الأشجار
http://almnatiq.net/?p=798272
المناطق - الدمام

استقبلت بلدية غرب الدمام ممثلة في إدارة الخدمات، مؤخرا 25 طالب وطالبة (ذوي الإعاقة) من مركز جود للرعاية النهارية، وشاركتهم في زراعة أشجار في حديقة الفيصلية، يأتي ذلك ضمن برامج البلدية ومن منطلق الشراكة المجتمعية والسعي الى زراعة المسطحات الخضراء، لتعزيز زيادة الوعي وأهمية الزراعة لدى الطلاب من ذوي الإعاقة.

كما يهدف البرنامج إلى نشر ثقافة وسلوك المحافظة على الحدائق والأماكن العامة نظيفة وعدم العبث بها، وكذلك أهمية الشجرة والمحافظة عليها.

وأشار رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني أن مثل هذه المشاركات مع ذوي الإعاقة تهدف الى تعزيز الثقة بأنفسهم وإتاحة مشاركتهم مع المجتمع في نشر الثقافة الزراعية وسلوك المحافظة على الحدائق والأماكن العامة نظيفة وعدم العبث بها، وكذلك أهمية الشجرة والمحافظة عليها .

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