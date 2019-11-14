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فاجعة الجوبة .. وفاة وإصابة 10 أشخاص بينهم معلمة وطالبات

فاجعة الجوبة .. وفاة وإصابة 10 أشخاص بينهم معلمة وطالبات
http://almnatiq.net/?p=798289
وادي الدواسر - فالح الدوسري
أسفر حادث مروري صباح اليوم الخميس، في الجوبة بمحافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، عن وفاة معلمة وطالبتين، ووافد من الجنسية السودانية كان يقود المركبة فيما اصيب  طالبات أخريات.
ونعت إدارة تعليم وادي الدواسر، عبر حسابها بموقع التواصل تويتر، ضحايا الحادث، قائلة: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. تنعي إدارة تعليم وادي الدواسر وفاة معلمة وطالبتين في حادث مروري صباح اليوم، رحمهن الله وأسكنهن فسيح جناته وألهم ذويهن الصبر والسلوان، وندعو الله بالشفاء العاجل لبقية الطالبات المصابات في الحادث».
وذكرت مصادر، أن الهلال الأحمر بوادي الدواسر باشر حادث مركبة كانت تقل طالبات، مضيفة أنه قام بإنقاذ إحدى الطالبات المصابات بعد إجراء إنعاش قلبي رئوي لهان لحين استعادتها النبض.
وأضافت المصادر أنه تم نقل المصابات في الحادث إلى مستشفى وادي الدواسر العام، بينما تم نقل حالات أخرى إلى المستشفى العسكري.
واطمأن المساعد للشؤون التعليمية  بوادي الدواسر، على حالة المصابات بمقابلة ذويهن والمختصين بمستشفى القوات المسلحة والمستشفى العام، مقدماً شكره لهم و للجهات الأمنية والهلال الأحمر بالمحافظة لجهودهم.

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