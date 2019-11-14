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الأمير فيصل بن مشعل يلتقي أمين غرفة القصيم ويتسلم تقرير الربع الثالث لأعمالها التدريبية

الأمير فيصل بن مشعل يلتقي أمين غرفة القصيم ويتسلم تقرير الربع الثالث لأعمالها التدريبية
http://almnatiq.net/?p=798292
المناطق - بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, في مكتبه بديوان الأمارة بمدينة بريدة, أمين عام الغرفة التجارية الصناعية محمد بن عبدالكريم الحنايا, الذي قدم للسلام على سموه وتسليمه تقرير الربع الثالث من دورات والورش التي تقيمها غرفة القصيم.

 

حيث ناقش سموه في بداية اللقاء على عدد من البرامج والمشروعات المستقبلية للغرفة, واطلع على تقرير الربع الثالث والذي اشتمل على تنفيذ 48 ورشة عمل ودورة مقامة , بواقع 119 ساعة تدريبية, استفاد منها 4020 متدرباً ومتدربة ولمدة 90 يوما.

 

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بأمين عام الغرفة التجارية بالمنطقة, مثنياً على الجهود التي تبذلها الغرفة في تنمية الاستثمار وتنشيط الجانب الاقتصادي لها ومن خلال برامجها المتعددة, مشيراً على أهمية الاهتمام بتعزيز كافة الجوانب المساهمة في توظيف شباب وفتيات المنطقة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يوفق الجميع لكل خير.

 

من جانبه قدم أمين عام الغرفة التجارية بالمنطقة محمد الحنايا شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه لتعزيز وتنمية كل جانب اقتصادي في المنطقة, مشيراً على أن ما تنفذه الغرفة من أعمال ودورات وخدمات متعددة هي أحدى الخطوات التي تسعى إليها الغرفة لخدمة المنطقة وأهلها.

 

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