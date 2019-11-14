أمير القصيم يدشن حملة اليوم العالمي للسكري تحت شعار “احم عائلتك”

المناطق - بريدة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، اليوم الخميس حملة اليوم العالمي للسكري 2019م ، تحت شعار : إحم عائلتك والذي أقيم في بهو إمارة المنطقة, بحضور وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومستشار سمو امير القصيم إبراهيم الماجد,

وبارك سمو أمير منطقة القصيم تدشين هذه الحملة التوعوية, مثنياً على الجهود التي يبذلها القطاع الصحي بالمنطقة عبر تفعيل مثل هذه الحملات التوعوية الخادمة للمجتمع, منوهاً بما تبذله حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من بذل وعطاء لخدمة أبناء هذه البلاد المباركة عبر قطاع الصحة, مؤكداً على أهمية تعزيز مثل هذه الحملات وتفعيلها في المراكز والمناطق النائية, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

وقدم الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان بن سعود الشائع ، شرحا لسمو امير القصيم عن أهداف ومناشط الحملة التي تتضمن معارض توعوية في المجمعات التجارية، وأشار بأن المعرض يشتمل عدة اركان كالتوعيه الصحية والتغذية والنشاط البدني والعيون والقدم السكري, بالإضافة إلى العيادة المتنقلة لتحليل السكر الفوري و التراكمي والتوعية الصحية لمرضى السكري والإحالة الالكترونية للحالات المرضية المكتشفة لمركز الغدد الصماء بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة للمتابعة وإكمال الاجراءت الطبية اللازمة، وتقدم الحملة الاستشارات الطبية لمرضى السكري وتضم استشاريين متخصصين بمرض السكري، وفحص القدم السكري والاستكشاف المبكر لاعتلال الاعصاب والاوعية الدموية بأحدث الأجهزة وتحويل الحالات الإيجابية بالنظام الالكتروني الفوري، و فحص العيون للاكتشاف واعتلال الشبكية وفحص قاع العين, بالإضافة إلى تفعيل حملات التبرع بالدم عبر سيارة بنك الدم المتنقلة, مضيفاً على أن الحملة سوف يتم تنفيذها في الأماكن العامة والداوائر الحكومية.