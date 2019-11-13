امير الباحة يستقبل مدير تعليم المخواة

المناطق - الباحة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بديوان الامارة اليوم مدير تعليم المخواة الأستاذ علي الجالوق يرافقه عدد من منسوبي الإدارة والطلاب الذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى دول الخليج والمملكة.

وفي بداية الاستقبال رحب سمو امير المنطقة بالجالوق ومرافقيه متمنيا لهم التوفيق ،مثمنا الجهود المشرفة التي يقدمها تعليم المخواة للارتقاء بالطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم بشكل عام في القطاع التهامي.

وكرم سموه الطالب /إياد الغامدي من مدرسة العزيزية بالمخواة الحاصل على كأس التفوق الدراسي على مستوى دول الخليج العربي.

كما هنأ سموه بقية الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في عدد من المسابقات .

من جانبه قدم مدير التعليم بالمخواة تقارير اليوم الوطني ٨٩ والاستعداد الدراسي وتقرير ملتقى المواطنة الرقمية والأمن السيبراني وتقرير الطفولة المبكرة .

معربا عن بالغ شكره وتقديره لسمو امير المنطقة على استقباله وتكريم ابنائه الطلاب وعلى متابعة الدائمة وحرصه المستمر سموه لكل مامن شأنه الإرتقاء بمستوى التعليم في المنطقة وما ذلك الا تأكيداً على نهج القيادة أيدها الله والتي تولي التعليم جلّ إهتمامها.

ووعد الجالوق ببذل قصارى الجهد في سبيل تجويد التعليم والحرص على تقديم خدمات تعليمية نوعية تساهم في تحقيق بناء الوطن الحبيب وفق توجهات القيادة الرشيدة.

حضر الاستقبال وكيل امارة المنطقة المكلف احمد بن صالح السياري .