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وزير النقل يتفقد محطات قطار الحرمين السريع

وزير النقل يتفقد محطات قطار الحرمين السريع
http://almnatiq.net/?p=798310
المناطق - جدة

تفقد معالي وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” المهندس صالح بن ناصر الجاسر صباح اليوم الخميس الموافق 14/11/2019 -17/3/1441  محطة قطار الحرمين السريع “السليمانية” كما تفقد معاليه محطة قطار الحرمين في مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، جاء ذلك للوقوف على استعدادات إعادة تشغيل المحطة.

 

وأطلع الجاسر على مرافق المحطة وأبرز الإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية، والاستعدادات لإعادة تشغيل القطار.

 

ورافق معالي وزير النقل خلال جولته كلاً من معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور بشار المالك، ومستشار وزير النقل المشرف العام على الإدارة العامة للتسويق والاتصال المؤسسي الأستاذ ياسر المسفر.

 

وتأتي هذه الجولة ضمن سعي ادارة المشروع  لإعادة تشغيل محطة قطار الحرمين بالسليمانية خلال الفترة القادمة والاستعداد لتشغيل محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي التي ستخدم الركاب القادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز وكذلك سكان مدينة جدة.

 

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