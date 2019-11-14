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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين العريف فتح الدين والجندي الحمدي

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين العريف فتح الدين والجندي الحمدي

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين العريف فتح الدين والجندي الحمدي

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين العريف فتح الدين والجندي الحمدي
http://almnatiq.net/?p=798314
جازان - فضة عطيف

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لذوي وأسرة  الشهيد العريف ابراهيم بن فتح الدين ابراهيم محمد  ، من منسوبي حرس الحدود ، ولذوي وأسرة الشهيد الجندي أول ماجد بن علي محمد حمدي ، من منسوبي القوات البرية ، الذين استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .
وأعرب سموه ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبهم أعرب ذوو وأسرتي الشهيدين عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائب أمير المنطقة على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهيدين الذين استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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