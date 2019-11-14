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نائب أمير الشرقية يطلع على جهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية

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نائب أمير الشرقية يطلع على جهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية

نائب أمير الشرقية يطلع على جهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية
http://almnatiq.net/?p=798317
المناطق - الدمام
التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بمكتب سموه بديوان الإمارة مؤخراً، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري.
واطلع سموه على تقرير موجز عن جهود وأعمال الفرع، منوهاً بحرص واهتمام القيادة الرشيدة -أعزها الله- بتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، والحرص على رفع كفاءة شبكات التوزيع، وتنمية الموارد البيئية، والحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته، والحرص على الثروة الحيوانية، مؤكداً ضرورة العمل على تكثيف الجهود التوعوية وتطويرها، مع أهمية أن تكون هذه الجهود مواكبة لمتطلبات رؤية المملكة ٢٠٣٠، والعمل الجاد والمتقن من اجل تحقيقها، متمنياً سموه لمنسوبي فرع الوزارة التوفيق.
من جهته عبر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما المتواصل لجهود فرع الوزارة، وحرصهما على تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المعتمدة،  والمواصفات الفنية، وذلك وفق خطة الوزارة في تنفيذ المشروعات.

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