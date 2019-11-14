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السعودية تصطدم بالكويت.. والإمارات تواجه قطر في خليجي

السعودية تصطدم بالكويت.. والإمارات تواجه قطر في خليجي
http://almnatiq.net/?p=798344
المناطق - الرياض

شهدت الدوحة اليوم الخميس، سحب قرعة خليجي 24 بنظام المجموعتين بعد إعلان منتخبات السعودية والإمارات والبحرين مشاركتها في منافسات البطولة التي تم تغيير موعد انطلاقها لتقام في الفترة من 26 نوفمبر الشهر الجاري إلى 8 ديسمبر من الشهر المقبل

وسيكون في المجموعة الأولى منتخبات قطر واليمن والعراق والإمارات، في حين ستكون منتخبات عمان والكويت والبحرين والسعودية في المجموعة الثانية

وتم وضع منتخب قطر على رأس المجموعة الأولى باعتباره صاحب الأرض، فيما جاء منتخب عمان على رأس المجموعة الثانية بصفته حامل اللقب

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