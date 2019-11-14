إتلاف مئات الألغام والعبوات الناسفة زرعتها ميليشيا الانقلاب بالجوف شرق اليمن

المناطق - واس

أتلف البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام باليمن، والمشروع السعودي لنزع الألغام (مسام)، مئات من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مناطق متفرقة بمحافظة الجوف شرق اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، العميد الركن أمين العقيلي، قوله إن الكمية التي أتلفت في منطقة الضب باليتمة شمال خب والشعف، تضم 420 لغمًا مضادًا للدروع و30 عبوة 50 كجم، و 400 أفيوز ومخلفات حرب أخرى.

وأوضح “العقيلي”، أن ما أتلف هو ثمرة جهود الأعمال المشتركة بين البرنامج الوطني والمشروع السعودي مسام، مشيرًا إلى أن أعمال المسح والنزع مستمرة في جميع المناطق الملوثة بالألغام وملوثات الحرب.

وأشار إلى أن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي بكثافة عالية في مناطق يستخدمها المدنيون ومناطق رعي وطرق مدنية، تسببت في خسائر بشرية ومادية في أوساط السكان المحليين والبدو الرحل.