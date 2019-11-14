احدث الأخبار

إتلاف مئات الألغام والعبوات الناسفة زرعتها ميليشيا الانقلاب بالجوف شرق اليمن
أبرز المواد
 السعودية تصطدم بالكويت.. والإمارات تواجه قطر في خليجي
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تحذّر من منتجين لتجميل العيون
أبرز المواد
 كلية الهندسة بجامعة القصيم تُنفذ عدة مجسمات لعظام مختلفة باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد بمعامل الكلية
منطقة القصيم
 أمين الشرقية يوجه بفتح بوابتين إضافتين في مظلة 2 بسوق الخضار المركزي بالدمام خلال زيارته التفقدية لمشاريع حاضرة الدمام
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية يطلع على جهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية
المنطقة الشرقية
 نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين العريف فتح الدين والجندي الحمدي
منطقة جازان
 وزير النقل يتفقد محطات قطار الحرمين السريع
أبرز المواد
 امير الباحة يستقبل مدير تعليم المخواة
منطقة الباحة
 أمير القصيم يدشن حملة اليوم العالمي للسكري تحت شعار “احم عائلتك”
منطقة القصيم
 الأمير فيصل بن مشعل يلتقي أمين غرفة القصيم ويتسلم تقرير الربع الثالث لأعمالها التدريبية
منطقة القصيم
 فاجعة الجوبة .. وفاة وإصابة 10 أشخاص بينهم معلمة وطالبات
أبرز المواد
إتلاف مئات الألغام والعبوات الناسفة زرعتها ميليشيا الانقلاب بالجوف شرق اليمن

إتلاف مئات الألغام والعبوات الناسفة زرعتها ميليشيا الانقلاب بالجوف شرق اليمن

أبرز المواد
السعودية تصطدم بالكويت.. والإمارات تواجه قطر في خليجي

السعودية تصطدم بالكويت.. والإمارات تواجه قطر في خليجي

أبرز المواد
“الغذاء والدواء” تحذّر من منتجين لتجميل العيون

“الغذاء والدواء” تحذّر من منتجين لتجميل العيون

أبرز المواد
كلية الهندسة بجامعة القصيم تُنفذ عدة مجسمات لعظام مختلفة باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد بمعامل الكلية

كلية الهندسة بجامعة القصيم تُنفذ عدة مجسمات لعظام مختلفة باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد بمعامل الكلية

منطقة القصيم

إتلاف مئات الألغام والعبوات الناسفة زرعتها ميليشيا الانقلاب بالجوف شرق اليمن

إتلاف مئات الألغام والعبوات الناسفة زرعتها ميليشيا الانقلاب بالجوف شرق اليمن
http://almnatiq.net/?p=798347
المناطق - واس

أتلف البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام باليمن، والمشروع السعودي لنزع الألغام (مسام)، مئات من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مناطق متفرقة بمحافظة الجوف شرق اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، العميد الركن أمين العقيلي، قوله إن الكمية التي أتلفت في منطقة الضب باليتمة شمال خب والشعف، تضم 420 لغمًا مضادًا للدروع و30 عبوة 50 كجم، و 400 أفيوز ومخلفات حرب أخرى.
وأوضح “العقيلي”، أن ما أتلف هو ثمرة جهود الأعمال المشتركة بين البرنامج الوطني والمشروع السعودي مسام، مشيرًا إلى أن أعمال المسح والنزع مستمرة في جميع المناطق الملوثة بالألغام وملوثات الحرب.
وأشار إلى أن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي بكثافة عالية في مناطق يستخدمها المدنيون ومناطق رعي وطرق مدنية، تسببت في خسائر بشرية ومادية في أوساط السكان المحليين والبدو الرحل.

روابط ذات صلة

السعودية تصطدم بالكويت.. والإمارات تواجه قطر في خليجي

السعودية تصطدم بالكويت.. والإمارات تواجه قطر في خليجي
“الغذاء والدواء” تحذّر من منتجين لتجميل العيون

“الغذاء والدواء” تحذّر من منتجين لتجميل العيون
وزير النقل يتفقد محطات قطار الحرمين السريع

وزير النقل يتفقد محطات قطار الحرمين السريع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*