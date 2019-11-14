احدث الأخبار

بقميص المنتخب.. السفير الأمريكي يدعم أسود الرافدين ضد إيران
أبرز المواد
 إتلاف مئات الألغام والعبوات الناسفة زرعتها ميليشيا الانقلاب بالجوف شرق اليمن
أبرز المواد
 السعودية تصطدم بالكويت.. والإمارات تواجه قطر في خليجي
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تحذّر من منتجين لتجميل العيون
أبرز المواد
 كلية الهندسة بجامعة القصيم تُنفذ عدة مجسمات لعظام مختلفة باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد بمعامل الكلية
منطقة القصيم
 أمين الشرقية يوجه بفتح بوابتين إضافتين في مظلة 2 بسوق الخضار المركزي بالدمام خلال زيارته التفقدية لمشاريع حاضرة الدمام
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية يطلع على جهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية
المنطقة الشرقية
 نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين العريف فتح الدين والجندي الحمدي
منطقة جازان
 وزير النقل يتفقد محطات قطار الحرمين السريع
أبرز المواد
 امير الباحة يستقبل مدير تعليم المخواة
منطقة الباحة
 أمير القصيم يدشن حملة اليوم العالمي للسكري تحت شعار “احم عائلتك”
منطقة القصيم
 الأمير فيصل بن مشعل يلتقي أمين غرفة القصيم ويتسلم تقرير الربع الثالث لأعمالها التدريبية
منطقة القصيم
بقميص المنتخب.. السفير الأمريكي يدعم أسود الرافدين ضد إيران

بقميص المنتخب.. السفير الأمريكي يدعم أسود الرافدين ضد إيران

أبرز المواد
إتلاف مئات الألغام والعبوات الناسفة زرعتها ميليشيا الانقلاب بالجوف شرق اليمن

إتلاف مئات الألغام والعبوات الناسفة زرعتها ميليشيا الانقلاب بالجوف شرق اليمن

أبرز المواد
السعودية تصطدم بالكويت.. والإمارات تواجه قطر في خليجي

السعودية تصطدم بالكويت.. والإمارات تواجه قطر في خليجي

أبرز المواد
“الغذاء والدواء” تحذّر من منتجين لتجميل العيون

“الغذاء والدواء” تحذّر من منتجين لتجميل العيون

أبرز المواد

بقميص المنتخب.. السفير الأمريكي يدعم أسود الرافدين ضد إيران

بقميص المنتخب.. السفير الأمريكي يدعم أسود الرافدين ضد إيران
http://almnatiq.net/?p=798349
المناطق - وكالات

عبرت الولايات المتحدة عن دعمها للمنتخب العراقي، الذي يخوض، الخميس، مباراة قوية أمام نظيره الإيراني، في العاصمة الأردنية عمان.

ويواجه العراق إيران ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي آسيا والعالم.

وبهذه المناسبة، نشرت صفحة السفارة الأميركية في بغداد على تويتر صورة للسفير ماثيو تولير، وهو يحمل العلم العراقي ويضع على ذراعه شارة قائد منتخب “أسود الرافدين”.

وأرفقت الصورة بتعليق “تأمل الولايات المتحدة في متابعة مباراة ممتعة مع تحقيق النصر للعراق. وكما يقول أسود الرافدين دائما، سنقاتل من أجل الفوز”.

وكان التعليق مرفوقا بوسوم “ما نقبل غير الفوز” و”العالم يشاهدكم” و”الفرحة لكل العراقيين”.

وتفاعل متابعو صفحة السفارة مع بادرة السفير الأميركي، حيث قال أحدهم “شكرا على دعمكم، نتمنى الفوز للعراق”، وذكر آخر “مرحبا بمشجعنا المنتمي لكبار الشخصيات”.

وتكتسب هذه المباراة رمزية كبيرة، في وقت تشتعل فيه شوارع العراق بتظاهرات غاضبة، رفضا للفساد، والأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تلعب إيران دورا كبيرة في تأجيجها، من خلال تدخلاتها المستمرة وميليشياتها المنتشرة في العراق والمنطقة.

وينتظر المتظاهرون العراقيون هذه المباراة الحاسمة على أحر من الجمر، وقد نصب ناشطون في ساحة التحرير، التي تشهد تظاهرات كبيرة في العاصمة بغداد، شاشة ضخمة لمشاهدة المباراة، التي ستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينتش)، وهو عادة الوقت الذي تزداد فيه أعداد المتظاهرين المتوافدين على الساحة.

روابط ذات صلة

إتلاف مئات الألغام والعبوات الناسفة زرعتها ميليشيا الانقلاب بالجوف شرق اليمن

إتلاف مئات الألغام والعبوات الناسفة زرعتها ميليشيا الانقلاب بالجوف شرق اليمن
السعودية تصطدم بالكويت.. والإمارات تواجه قطر في خليجي

السعودية تصطدم بالكويت.. والإمارات تواجه قطر في خليجي
“الغذاء والدواء” تحذّر من منتجين لتجميل العيون

“الغذاء والدواء” تحذّر من منتجين لتجميل العيون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*