أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير المنطقة في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

واطلع سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه على الاستعدادات والتجهيزات التي اتخذها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لإقامة رالي الرياض الجولة الرابعة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، والذي سيقام من الفترة 28 الى 30 نوفمبر 2019 الجاري .

وقدم المشرف العام على الراليات في المملكة عبد الله باخشب عرضاً مفصلاً عن رالي دكار السعودية والذي سيقام خلال الفترة من 5 إلى 17 يناير 2020م، حيث سيصل الرالي الى العاصمة الرياض يوم 10 يناير ويكون يوم 11 يناير هو يوم راحة للمتسابقين على أن تكون (القدية) هي المرحلة

النهائية للرالي وموقع التتويج والحفل الختامي يوم 17 يناير .

وثمن سمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، دعم سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه للفعاليات الوطنية ومنها أنشطة رياضة السيارات، والتوجيه للقطاعات المعنية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لإنجاحها وإبرازها بالشكل الذي يليق باسم المملكة

في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى في تاريخها .

حضر الاستقبال معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس ووكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري .