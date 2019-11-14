الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) تستعرض أحدث التقنيات والأنظمة الجوية في معرض دبي للطيران للعام 2019

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تشارك الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI في نسخة العام 2019 من معرض دبي للطيران الذي سيقام خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر الجاري في مطار آل مكتوم الدولي «دبي وورلد سنترال» تأكيداً على التزامها بدعم تطور المنظومة العسكرية والدفاعية السعودية،

وستستعرض الشركة مجموعتها الشاملة والمتنوعة من التقنيات والأنظمة الجوية، كما ستستكشف فرص إقامة شراكات جديدة، بما يمكنها من نقل التقنية وتعزيز قدراتها في مجالات الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية.

وتحت مظلة شركة SAMI، تشارك كل من شركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية (سامي نافانتيا)، وهو مشروع مشترك بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة نافانتيا الإسبانية، وتهدف إلى أن تصبح الرائدة في المنطقة في مجال تكامل أنظمة القتال CSI، وكذلك شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، وهي شركة متخصصة في صناعات الدفاع، والطيران، وتقنية المعلومات والاتصالات، والأمن، والطاقة.

وسيقام معرض دبي للطيران برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إذ يتوقع أن يستقطب المعرض 1,300 شركة عارضة إلى جانب 87 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم.

