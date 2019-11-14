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مستشار رئيس الوزراء الهولندي للسياسة الخارجية والدفاع يستقبل الجبير

مستشار رئيس الوزراء الهولندي للسياسة الخارجية والدفاع يستقبل الجبير
http://almnatiq.net/?p=798368
المناطق - واس

استقبل مستشار دولة رئيس الوزراء الهولندي للسياسة الخارجية والدفاع دافيد دي ويل، في العاصمة الهولندية أمستردام، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير الذي وصل إلى العاصمة الهولندية في زيارة رسمية.
واستعرض الجانبان، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال، السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد.

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