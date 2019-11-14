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رئيس هيئة الرياضة يهنئ الجهازين الفني والإداري واللاعبين بالمنتخب السعودي بعد فوزه على أوزبكستان

رئيس هيئة الرياضة يهنئ الجهازين الفني والإداري واللاعبين بالمنتخب السعودي بعد فوزه على أوزبكستان
http://almnatiq.net/?p=798371
المناطق - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اتصالًا هاتفيًا برئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل وبعثة المنتخب السعودي الأول في طاشقند، بعد فوزه على نظيرة الأوزبكي اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وقدّم سموه خلال الاتصال تهنئته للجهازين الفني والإداري واللاعبين على المستوى والنتيجة التي حققها المنتخب في المباراة والحصول على النقاط الثلاث وتصدره للمجموعة رغم صعوبة المواجهة، متمنياً أن يستمر هذا العطاء المميز في المباريات القادمة وتحقيق آمال وتطلعات الجماهير الرياضية ، وتقديم صورة تعكس مدى تطور كرة القدم في المملكة .

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