الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية يطلع على أوجه التقدم والتطور الصحي بمدينة الجبيل الصناعية

المناطق - فتحيه عبدالله

استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي في مكتبه صباح اليوم الخميس الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبد العزيز الغامدي والوفد المرافق له حيث كان في استقبالهم لدى وصولهم عدداً من مسؤولي برنامج الخدمات الصحية وإدارة الاتصال والإعلام.

هذا وتهدف الزيارة إلى بحث ومناقشة مد جسور التعاون بين الطرفين في مجال الرعاية الصحية والاطلاع على أوجه التقدم والتطور الصحي.

كما اطلع الوفد على عرضاً مرئيا يحكي قصة إنشاء مدينة الجبيل الصناعية وأبرز التحديات التي واجهتها والنهضة الصناعية التي شهدتها منذ نشأتها وحتى الآن، إضافة إلى عرض لصور أبرز الشخصيات العالمية التي زارت الهيئة الملكية بالجبيل.

عقب ذلك تعرف الوفد على مجسم ونموذج للمركز الاقتصادي بمدينة الجبيل الصناعية وما يحتويه من مراكز ومفاصل للحياة الصناعية والتعليمة والتجارية فضلاً عن تصاميمه الجذابة التي تحاكي اللمسة العصرية في مجال الهندسة المعمارية وموقعه المتميز ذو الواجهة البحرية وما يحتويه من تقدم وتطور في كافة التصاميم والخدمات المقدمة.

إلى ذلك وقام الوفد بزيارة لمركز طب الأسرة المتواجد بحي الحويلات وتلاها جولة على مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل بالفناتير.

