احدث الأخبار

الأمير فيصل بن فهد بن مقرن يزور شركة المطاحن الثانية في حائل
منطقة حائل
 المجلس البلدي يساهم في ايجاد حل لشكوى سكان مخطط السحاب بأبها
منطقة عسير
 وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي
أبرز المواد
 اللجنة المنظمة لموسم الدرعية تعلن طرح تذاكر “مهرجان الدرعية للفروسية”
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية يطلع على أوجه التقدم والتطور الصحي بمدينة الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 رئيس هيئة الرياضة يهنئ الجهازين الفني والإداري واللاعبين بالمنتخب السعودي بعد فوزه على أوزبكستان
أبرز المواد
 مستشار رئيس الوزراء الهولندي للسياسة الخارجية والدفاع يستقبل الجبير
أبرز المواد
 فرع الهلال الأحمر بمنطقة تبوك يختتم برنامجي دليل إدارة الكوارث
منطقة تبوك
 الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) تستعرض أحدث التقنيات والأنظمة الجوية في معرض دبي للطيران للعام 2019
أبرز المواد
 أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية
منطقة الرياض
 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يعلن إنجاز أول مؤشر عن التسامح في المنطقة
دولي
 بقميص المنتخب.. السفير الأمريكي يدعم أسود الرافدين ضد إيران
أبرز المواد
الأمير فيصل بن فهد بن مقرن يزور شركة المطاحن الثانية في حائل

الأمير فيصل بن فهد بن مقرن يزور شركة المطاحن الثانية في حائل

منطقة حائل
المجلس البلدي يساهم في ايجاد حل لشكوى سكان مخطط السحاب بأبها

المجلس البلدي يساهم في ايجاد حل لشكوى سكان مخطط السحاب بأبها

منطقة عسير
وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي

وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي

أبرز المواد
اللجنة المنظمة لموسم الدرعية تعلن طرح تذاكر “مهرجان الدرعية للفروسية”

اللجنة المنظمة لموسم الدرعية تعلن طرح تذاكر “مهرجان الدرعية للفروسية”

أبرز المواد

الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية يطلع على أوجه التقدم والتطور الصحي بمدينة الجبيل الصناعية

الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية يطلع على أوجه التقدم والتطور الصحي بمدينة الجبيل الصناعية
http://almnatiq.net/?p=798374
المناطق - فتحيه عبدالله

استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي في مكتبه صباح اليوم الخميس الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبد العزيز الغامدي والوفد المرافق له حيث كان في استقبالهم لدى وصولهم عدداً من مسؤولي برنامج الخدمات الصحية وإدارة الاتصال والإعلام.
هذا وتهدف الزيارة إلى بحث ومناقشة مد جسور التعاون بين الطرفين في مجال الرعاية الصحية والاطلاع على أوجه التقدم والتطور الصحي.
كما اطلع الوفد على عرضاً مرئيا يحكي قصة إنشاء مدينة الجبيل الصناعية وأبرز التحديات التي واجهتها والنهضة الصناعية التي شهدتها منذ نشأتها وحتى الآن، إضافة إلى عرض لصور أبرز الشخصيات العالمية التي زارت الهيئة الملكية بالجبيل.
عقب ذلك تعرف الوفد على مجسم ونموذج للمركز الاقتصادي بمدينة الجبيل الصناعية وما يحتويه من مراكز ومفاصل للحياة الصناعية والتعليمة والتجارية فضلاً عن تصاميمه الجذابة التي تحاكي اللمسة العصرية في مجال الهندسة المعمارية وموقعه المتميز ذو الواجهة البحرية وما يحتويه من تقدم وتطور في كافة التصاميم والخدمات المقدمة.
إلى ذلك وقام الوفد بزيارة لمركز طب الأسرة المتواجد بحي الحويلات وتلاها جولة على مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل بالفناتير.

روابط ذات صلة

أمين الشرقية يوجه بفتح بوابتين إضافتين في مظلة 2 بسوق الخضار المركزي بالدمام خلال زيارته التفقدية لمشاريع حاضرة الدمام

أمين الشرقية يوجه بفتح بوابتين إضافتين في مظلة 2 بسوق الخضار المركزي بالدمام خلال زيارته التفقدية لمشاريع حاضرة الدمام
نائب أمير الشرقية يطلع على جهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية

نائب أمير الشرقية يطلع على جهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية
25 طالب من ذوي الإعاقة يشاركون البلدية في زراعة الأشجار

25 طالب من ذوي الإعاقة يشاركون البلدية في زراعة الأشجار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*