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وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي

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http://almnatiq.net/?p=798383
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن اليوم، معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وذلك خلال زيارة سموه الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الاستراتيجية التاريخية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والشراكة في محاربة التطرف والإرهاب.

حضر اللقاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

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