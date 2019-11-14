احدث الأخبار

الأمير فيصل بن فهد بن مقرن يزور شركة المطاحن الثانية في حائل
منطقة حائل
 المجلس البلدي يساهم في ايجاد حل لشكوى سكان مخطط السحاب بأبها
منطقة عسير
 وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي
أبرز المواد
 اللجنة المنظمة لموسم الدرعية تعلن طرح تذاكر “مهرجان الدرعية للفروسية”
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية يطلع على أوجه التقدم والتطور الصحي بمدينة الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 رئيس هيئة الرياضة يهنئ الجهازين الفني والإداري واللاعبين بالمنتخب السعودي بعد فوزه على أوزبكستان
أبرز المواد
 مستشار رئيس الوزراء الهولندي للسياسة الخارجية والدفاع يستقبل الجبير
أبرز المواد
 فرع الهلال الأحمر بمنطقة تبوك يختتم برنامجي دليل إدارة الكوارث
منطقة تبوك
 الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) تستعرض أحدث التقنيات والأنظمة الجوية في معرض دبي للطيران للعام 2019
أبرز المواد
 أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية
منطقة الرياض
 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يعلن إنجاز أول مؤشر عن التسامح في المنطقة
دولي
 بقميص المنتخب.. السفير الأمريكي يدعم أسود الرافدين ضد إيران
أبرز المواد
الأمير فيصل بن فهد بن مقرن يزور شركة المطاحن الثانية في حائل

الأمير فيصل بن فهد بن مقرن يزور شركة المطاحن الثانية في حائل

منطقة حائل
المجلس البلدي يساهم في ايجاد حل لشكوى سكان مخطط السحاب بأبها

المجلس البلدي يساهم في ايجاد حل لشكوى سكان مخطط السحاب بأبها

منطقة عسير
وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي

وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي

أبرز المواد
اللجنة المنظمة لموسم الدرعية تعلن طرح تذاكر “مهرجان الدرعية للفروسية”

اللجنة المنظمة لموسم الدرعية تعلن طرح تذاكر “مهرجان الدرعية للفروسية”

أبرز المواد

الأمير فيصل بن فهد بن مقرن يزور شركة المطاحن الثانية في حائل

الأمير فيصل بن فهد بن مقرن يزور شركة المطاحن الثانية في حائل
http://almnatiq.net/?p=798390
المناطق - واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم , مقر شركة المطاحن الثانية في حائل .
وكان في استقبال سموه مدير عام الشركة منصور الجارالله .
وبدأ الأمير فيصل بن فهد بن مقرن جولته التفقدية بالمطاحن واطلع على مراحل الانتاج والتخزين ودور شركة المطاحن في الأمن الغذائي
ثم زار سموه مصنع الاعلاف واستمع سموه لشرح عن طاقته الانتاجية وآليات العمل فيه .
ثم شاهد نائب أمير منطقة حائل عرضاً مرئياً وتسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة .
وأعرب الجارالله عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه للاهتمام المستمر في كل مايسهم في مضاعفة الانتاج وتقديم خدمات أفضل في مختلف المجالات مؤكداً أن شركة المطاحن الثانية بالمنطقة تعمل على تنفيذ مهامها في الأمن الغذائي بالمنطقة وبجودة عالية

روابط ذات صلة

مدني حائل يكرم منقذي عائلة جرفت السيول مركبتهم

مدني حائل يكرم منقذي عائلة جرفت السيول مركبتهم
“التجارة” تشهر بمالك منشأة تجارية بحائل لغشه في تعبئة منتجات قهوة وزعفران

“التجارة” تشهر بمالك منشأة تجارية بحائل لغشه في تعبئة منتجات قهوة وزعفران
مدني حائل يباشر عدداً من البلاغات لحالات احتجاز لمركبات في بطون الأودية

مدني حائل يباشر عدداً من البلاغات لحالات احتجاز لمركبات في بطون الأودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*