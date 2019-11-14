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الحكومة اليمنية: اتفاق الرياض خطوة كبيرة لتوحيد الجهود ومواجهة المشروع الإيراني

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الحكومة اليمنية: اتفاق الرياض خطوة كبيرة لتوحيد الجهود ومواجهة المشروع الإيراني

الحكومة اليمنية: اتفاق الرياض خطوة كبيرة لتوحيد الجهود ومواجهة المشروع الإيراني
http://almnatiq.net/?p=798422
المناطق - واس

وصفت الحكومة اليمنية اليوم اتفاق الرياض الذي رعته المملكة بأنه يمثل خطوة كبيرة نحو إصلاح الاختلالات في المناطق المحررة.

وجدد مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه اليوم حرصه على ضمان نجاح تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره يؤسس لمرحلة جديدة من تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتوحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن.

وأكد المجلس وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية أن ترتيبات عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن تجري على قدم وساق, مشيرًا إلى أن الترتيبات اللوجستية التي تشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن شارفت على الانتهاء وستكون الحكومة في عدن قريبًا جدًا”.

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