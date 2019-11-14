العثور على جثة متعفنة بمجمع تعليمي متعثر بالجوف

المناطق - الجوف

عثر عدد من الأولاد على جثة متعفنة في مجمع حي الزارع التعليمي المتعثر بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف بعد أن دلت عليه الرائحة المنتشرة في محيط المكان ودلت الجثة على إمرأة من شرق آسيا حسب ما ذكر شهود العيان والذين بدورهم عمدوا إلى تبليغ الجهات الرسمية والتي باشرت الحادثة بجانب جامع الزارع على طريق الملك فهد بمحافظة دومة الجندل .

وبسبب الرائحة المنتشرة في محيط مجمع حي الزارع التعليمي المتعثر استدل عدد من مرتادي المكان على وجود جثة إمرأة خادمة آسيوية في مجمع حي الزارع التعليمي بمحافظة دومة الجندل بالجوف والأدلة الجنائية تباشر الحادثة .

مجمع حي الزارع التعليمي المتعثر بمحافظة دومة الجندل يعاني من إهمال وتعثر منذ أكثر من 11 عام ووعد كثير من المسؤلين من معالجتة والسعي في إنهاء تعثره ولكن ما زال يعاني دون حلول تذكر حيث تقطنه الكلاب الظاله و العمالة السائبة و غيرها من الإهمال الغير مبرر .