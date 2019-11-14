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طه صبان يكرم المشاركين في “ورشة الانطباعية”

http://almnatiq.net/?p=798436
المناطق - عادل الزهراني

كرم الفنان التشكيلي الرائد طه صبان الفنانين والفنانات المشاركين في “ورشة الانطباعية” التي اختتمت مساء امس بالنادي الادبي الثقافي بجدة وقدمها الفنان القدير عبدالله بن صقر ، ضمن فعاليات منتدى الفنون البصرية بالنادي .
حيث قدم درعًا للفنان عبدالله بن صقر بالإضافة لشهادات مشاركة للحضور ,كما قدم المشاركون لوحة من انتاج للورشة ولوحة اخرى للفنان عبدالله بن صقر إهداء للصبان, وقد استمرت الورشة لمدة يومين قدم من خلالها الفنان صقر عصارة خبراته في المدرسة الانطباعية التي اشتهر بها وحقق من خلالها نجاحات كبيره توجها بالفوز مؤخرا في مسابقة الحج والعمرة في عيون التشكيليين وكذلك جائزة الزاهديه .
وقد شارك بالورشة كل من : حسين بحول , عيده الشريف ,مها المرزوقي, طيف نونو , ناديا قربان, مها مشرف ,حنان البكل, منى الجبر, امل الشريف, أمينة شيخ, مها الحجيلي ,ندى المالكي ,آمنه قحل ,ريما طيبة , ليلى الشريف ,اكرام القحطاني ,عبير مقيم ,عزيزه عالم ,سهام منصور, عبير عدنان, اسماء حلبي ,عليه حلبي, خديجه عبدالعزيز, عبير دعوجي ,امينه شيخ ,رنا الدباغ.

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