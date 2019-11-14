شركة “فيسبوك” تحذف 3.2 مليار حساب مزيف

شركة “فيسبوك” تحذف 3.2 مليار حساب مزيف

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شركة “فيسبوك” تحذف 3.2 مليار حساب مزيف

شركة “فيسبوك” تحذف 3.2 مليار حساب مزيف
http://almnatiq.net/?p=798439
المناطق - الرياض

أعلنت شبكة “فيسبوك”، اليوم الخميس، عن حذف 3 مليارات و200 مليون حساب مزيف بين أبريل وسبتمبر الماضيين، تدار في معظمها من قبل روبوتات.

كما حذفت الشبكة الاجتماعية التي يديرها، مارك زوكربيرغ، 11.6 مليون محتوى يحرض على الكراهية. ونشرت يوم الأربعاء، رابع نسخة من تقريرها حول الالتزام بالمبادئ العامة والذي يستعرض تقدم الشركة في مجال مواجهة الحسابات والمعلومات المزيفة والأنشطة غير القانونية والمحتويات التي تعتبر غير مناسبة.

ويمثل عدد الحسابات المحذوفة أكثر من ضعف الحسابات التي جرى حذفها في نفس الفترة من عام 2018 (مليار و554 مليون).

وبجانب المحتويات التي “تحرض على الكراهية”، تم حذف 18.5 مليون رسالة تتضمن مشاهد استغلال جنسي بحق أطفال و4.5 مليون رسالة تتعلق بحالات انتحار وإلحاق الضرر بالنفس، و5.7 مليون رسالة تسعى لملاحقة مستخدمين آخرين.

وتعد هذه المرة الأولى التي تحذف فيها الشركة ومقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، محتويات تتعلق بحالات الانتحار أو إلحاق الضرر بالنفس.

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