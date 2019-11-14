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فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك يرفع جاهزيته بالتزامن مع تنبيهات الأرصاد

فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك يرفع جاهزيته بالتزامن مع تنبيهات الأرصاد

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فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك يرفع جاهزيته بالتزامن مع تنبيهات الأرصاد

فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك يرفع جاهزيته بالتزامن مع تنبيهات الأرصاد
http://almnatiq.net/?p=798449
المناطق- تبوك:

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك من جاهزيته واستعداداته بالتزامن مع التنبيهات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بشأن التقلبات الجوية وهطول الأمطار الرعدية التي تشهدها منطقة تبوك خلال هذه الفترة.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك نبيل العنزي أن فرع الهيئة يواصل تكثيف جهوده عبر جاهزية ( ٢٦ ) مركز إسعافي بتواجد القيادات الميدانية داخل مدينة تبوك وفي بقية مدن ومحافظات المنطقة.
وقال إن الفرع كذلك قام بنشر الفرق الإسعافية وسيارات الدفع الرباعي، على امتداد الطرق السريعة والرئيسة وأماكن تجمع المتنزهين والمناطق الأكثر هطولاً للأمطار مشيرًا إلى أن غرف العمليات بالمنطقة تعمل وبإشراف مباشر من مدير عام فرع الهيئة بمنطقة تبوك أحمد العنزي لمتابعة تلقي البلاغلات سواء على الرقم 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني وسرعة توجيه الفرق العاملة بالميدان فور تلقي الاتصال والتي تلقت 118 بلاغًا خلال 24 ساعة الماضية.

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