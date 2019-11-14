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تحت رعاية سمو أمير منطقة عسير

إتفاقية تعاون بين أمانة عسير ومركز “جنى” لدعم الأسر المنتجة

إتفاقية تعاون بين أمانة عسير ومركز “جنى” لدعم الأسر المنتجة
http://almnatiq.net/?p=798453
المناطق - عسير

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن طلال بن عبدالعزيز ال سعود وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، اتفاقية تعاون مع مركز بناء الأسر المنتجة “جنى”، ويمثلها مديرة الفرع روان القحطاني .
وتأتي هذه الاتفاقية بهدف ابتكار قطاع جديد للأعمال من خلال تطوير وتنظيم عمل أكشاك البيع في الأماكن العامة وتوفير بيئة عمل مناسبة تساعد السيدات على البدء بمشاريع ضمن معايير الجودة والاحترافية والاشتراطات الصحية لأمانة المنطقة .
وقد أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن هذا التعاون بين الأمانة و مركز جنى يهدف إلى إيجاد بيئة عمل مناسبة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وبطريقة مرخصة وتحت إشراف الجهات المعنية من أجل المساهمة في دعم الإقتصاد والسياحة بطريقة حضارية، ويساعد على توفير فرص العمل .
مضيفاً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ال سعود أمير منطقة عسير حفظه الله لتطوير مشاريع الأسر المنتجة ، بما يتماشى مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
هذا ويذكر أن مركز “جنى” يعد ضمن مبادرات مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي للتمويل التنموي وينتشر في (18) منطقة بالمملكة بالشراكة مع بنك التنمية الإجتماعية وهو الشريك الإستراتيجي والممول الرئيسي وراعي لمنافذ البيع والتأهيل المهني والحرفي وقد حقق حتى الآن أكثر من130 ألف فرصة عمل على مستوى المملكة بقيمة دعم بلغت مليار و 100 مليون ريال .

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