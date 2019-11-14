أمير عسير يدشن مشروع العقبة الرابطة بين مركزي كحلا وخشم عنقار على الحد الجنوبي

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الأمير تركي بن طلال : لن نتساهل مع أي خلل في تنفيذ أي مشروع من مشروعات المنطقة سواء في التصميم أو التنفيذ أو الإشراف

دشن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير مشروع العقبة الرابطة بين مركزي كحلا، وخشم عنقار، على الحد الجنوبي، وأكد بأن المملكة العربية السعودية منذ أن تأسست على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ ، لم يكن لديه فرق بين “خشم عنقار” الذي يبعد عن الحد الجنوبي 5 كيلومترات فقط ، وبين حزم الجلاميد في أقصى شمال المملكة، ومن يعتقد أن هناك أي فرق بين منطقة وأخرى من مناطق هذا الوطن الشامخ فهو لا يعرف ماهي المملكة ، التي تكفل قادتها بضمان وتوفير الحياة الكريمة والتنمية العادلة المتوازنة لجميع أبنائها .

وأضاف ” واصل هذا النهج الذي أسسه الملك عبدالعزيز من بعده ملوك أوفياء، بررة، مخلصون ، إلى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان الذي قال: ” تبنى الأمور على رؤى ، وأنجح الرؤى هي التي تبني على مكامن القوة ، فلا ننسى أنه بسواعد الشباب آنذاك بنيت هذه المملكة وأسست هذه الأمة في ظروف بالغة الصعوبة ، وسنخوض التجربة مرة أخرى الآن” .

وعلّق أمير منطقة عسير على ذلك ” سمو ولي العهد يؤمن أنه بكم و بسواعدكم أيها الجيل الجديد، سيتم البناء كما قام بذلك من قبل آباؤكم وأجدادكم .. وهذه المشاريع إنما هي ثمره لذلك البناء الذي أسس لما نحن فيه من حضارة ورقي وأمان ” .

وشدد الأمير تركي بن طلال، على انه لن يسمح بوجود أي خلل في أي مشروع من مشاريع المنطقة ، ولن يتسامح مع أي تقصير في تلك المشاريع سواء في التصميم أو التنفيذ أو الإشراف “، مشيراً إلى أنه يوجد في حفل التدشين إضافة إلى قيادات المنطقة ورؤساء البلديات والأهالي ،قرابة 177 مقاول في جميع المجالات والتخصصات ، بعضهم ناجح وآخرون يحتاجون للدعم والبعض الآخر للأسف متعثر . وأكد سموه بأنه سيطبق النظام بحذافيره على أي مقاول يتسبب في تأخير أي مشروع في منطقة عسير ، أما المقاول الناجح فسيكرم وسيشار إليه بالبنان .

وأكد أمير منطقة عسير بأنه تم تشكيل لجنة مختصة لديها الصلاحيات النظامية اللازمة في متابعة تنفيذ جميع مشروعات المنطقة، وبإشراف مباشر من سموه الكريم، مختتما كلمته بتقديم الشكر والتقدير لقيادات وزارة النقل ممثلة بمعالي وزير النقل وفرع الوزارة بالمنطقة.

وأطلق الأمير تركي بن طلال في ختام كلمته خلال حفل التدشين اسم ” طريق العز” على مشروع العقبة الرابط بين مركزي كحلا وخشم عنقار، الذي وجه سموه بتنفيذه في 28-12-2018م ، بتكلفة تزيد على 30 مليون ريال ومدة تنفيذ تم إنجازها في 10 أشهر.

وحضر التدشين مدراء وقيادات الجهات الحكومية ورؤساء بلديات المنطقة ومشايخ وأهالي مركزي كحلا وخشم عنقار الحدوديين.