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“موسم الرياض” يواصل إضاءة سماء العاصمة كل خميس بالألعاب النارية

“موسم الرياض” يواصل إضاءة سماء العاصمة كل خميس بالألعاب النارية

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“موسم الرياض” يواصل إضاءة سماء العاصمة كل خميس بالألعاب النارية

“موسم الرياض” يواصل إضاءة سماء العاصمة كل خميس بالألعاب النارية
http://almnatiq.net/?p=798468

تواصلت فعاليات “موسم الرياض” الترفيهية وبرامجه النوعية، وسط حضور كبير من الزوار القادمين للاستمتاع بهذا الموسم المتميز، من مختلف مناطق ومحافظات المملكة ومن دول مجلس التعاون الخليجي.
وسجل الموسم أرقاماً قياسية حتى الآن، لعل عدد حضور فعالياته أهم هذه الأرقام، إذ زاره حتى الآن أكثر من 6 ملايين زائر منُذ انطلاقه في 11 أكتوبر الماضي.
الألعاب النارية أضاءت مساء اليوم سماء العاصمة وسط أجواء احتفالية وثقتها عدسة واس.
يذكر أن “موسم الرياض” هو الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، إذ أوجد حراكاً اقتصادياً لافتاً، وخيارات ترفيهية جاذبة للسيّاح من مختلف دول العالم، لاسيما وأن فعالياته جاءت متعددة ومتنوعة لمختلف الفئات والمراحل العمرية، حيث قُدر عددها بـ 3000 فعالية، ستستمر حتى منتصف ديسمبر لعام 2019م، وتنفذ في 12 موقعاً، منها 6 مواقع رئيسة وأخرى مثلها فرعية موزعة في مختلف أنحاء العاصمة.
وأظهر إحصاء رسمي للشـبكة السعودية لـلمدفـوعـات ” مـدى” انـتعاش أسواق مدينة الرياض بـأكـثر مـن 333 ألـف عملية، عـبر 201 آلاف بـطاقـة بنكية فـي أكتوبر الـماضـي بـمبلغ تجاوز 156 مليون ريال، 5% من عملياتها جاءت بواسطة زوار من خارج المملكة.
يشار إلى أن موسم الرياض يقوم على تنفيذه 280 شـركـة سعودية بـقوة 24 ألف وظيفة موسمية، إضافة لأكـثر مـن 22 الف وظيفة جزئية بمقابل مادي، وذلك بحسب الهيئة العامة للترفية.

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