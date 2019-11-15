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الإطاحة بتنظيم إجرامي يستدرج الأشخاص عبر تطبيقات وسائل التواصل والاعتداء عليهم

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الإطاحة بتنظيم إجرامي يستدرج الأشخاص عبر تطبيقات وسائل التواصل والاعتداء عليهم

الإطاحة بتنظيم إجرامي يستدرج الأشخاص عبر تطبيقات وسائل التواصل والاعتداء عليهم
http://almnatiq.net/?p=798482
المناطق - الرياض

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي أنه وبناء على نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها فقد تم – بتوفيق الله – الإطاحة بتنظيم إجرامي مكون من ثمانية مواطنين بالعقد الثالث والرابع من العمر ، بعد توفر الأدلة على امتهانهم القيام باستدراج الأشخاص عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي والاعتداء عليهم بالضرب وسلب ما بحوزتهم من أموال وأجهزة جوال وبطاقات الصرف الآلي، وإرغامهم على إفشاء أرقامها السرية واستخدامها في سحب أموال من أرصدتهم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب (١١) جريمة ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .
وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره .

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