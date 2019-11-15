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إذا كنت تمارس الألعاب الإلكترونية طوال الليل.. هذا الخبر كارثي بالنسبة لك

إذا كنت تمارس الألعاب الإلكترونية طوال الليل.. هذا الخبر كارثي بالنسبة لك
http://almnatiq.net/?p=798485
المناطق_وكالات

«ظل ممسكاً بهاتفه طوال الليل يلعب الألعاب الإلكترونية».. ربما تصلح هذه الجملة لوصف حال الكثير من الشباب والمراهقين في مصر، رغم التحذيرات المتكررة من الأطباء بشأن خطورة ذلك

إذا كنت أحد هؤلاء الذين تنطبق عليهم الجملة فعليك الحذر خاصة بعد تناقل وسائل إعلام عالمية خبراً عن رجل فقد بصره لنفس السبب

ونقلت شبكة «سكاى نيوز عربية» عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن رجلاً صينياً ظل يمارس ألعاب الفيديو على هاتفه الذكي لساعات طويلة، ثم اكتشف أنه فقد بصره مؤقتا في إحدى عينيه بسبب هذه الألعاب

وذكرت الصحيفة أن «الرجل»- لم تكشف هويته- لم يفارق هاتفه الذكي منذ الليل حتى ساعات الفجر الأولى.

وبعدما استفاق من النوم أدرك أنه فقد بصره بعينه اليسرى فأسرع نحو المستشفى.

وبحسب الأطباء، فقد عانى المريض، الذي يسكن مدينة شنجن جنوبي الصين من نزيف في عينه، بعد تمزق أصاب الأوعية الشبكية.

ويطلق على هذه الحالة اسم «اعتلال فالسلفا الشبكي»، وعادة ما تكون ناجمة عن مجهود بدني كبير.

ويعاني المصابون بهذه الحالة من رؤية معتلة أو ضبابية، وربما يتطور الأمر إلى فقدان جزئي أو كلي للبصر.

وأجرى الأطباء جراحة للرجل بالليزر، ومن المتوقع أن يتعافى خلال شهر.

وتظهر هذه الحادثة الخطورة الكامنة نتيجة الإدمان على الهواتف الذكية وما تقدمه من ألعاب الفيديو.

وكان رجل آخر في الصين أصيب الشهر الماضي بفقدان البصر بإحدى عينيه، بعد تعرضه لما يعرف بـ«جلطة العين»، نتيجة ممارسته المفرطة للألعاب على هاتفه، عندما كان مستلقيا على سريره وغرفته مطفأة الأنوار.

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