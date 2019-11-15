آثار دماء وجروح على وجهه.. شاهد: تعنيف طفل في حضانة مدرسة بالعيدابي.. ووالده يعلق !

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تعرض رضيع للتعنيف في حضانة بمقر عمل والدته بإحدى المدارس الخاصة بالمحافظة بمحافظة العيدابي أمس الخميس .

وقال والد الرضيع” أن ابنه كان مع والدته التي تعمل بمدرسة خاصة بمحافظة العيدابي وكان في الحضانة، وتعرض لتعنيف “مبرح”.

وتابع: بقيت آثار دماء وجروح على وجهه من أثره، ولم نعرف المتسبب. وأردف: “أبلغت شرطة العيدابي، وأحضرت تقريراً طبياً من المستشفى يكشف حجم ما تعرض له طفلي الرضيع “.