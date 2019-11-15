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أسعار النفط تتراجع بفعل ارتفاع مخزونات الخام والإنتاج القياسي لأمريكا

أسعار النفط تتراجع بفعل ارتفاع مخزونات الخام والإنتاج القياسي لأمريكا
http://almnatiq.net/?p=798496
المناطق - الرياض

تراجعت أسعار النفط اليوم بفعل ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة والإنتاج القياسي لها.
وانخفضت العقود الآجلة للبرنت تسعة سنتات أي ما يعادل 0.14 في المئة، ليتحدد سعر التسوية عند 62.28 دولارًا للبرميل، في حين هبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 35 سنتًا ليغلق على 56.77 دولارًا للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: إن مخزونات النفط الخام الأمريكية زادت الأسبوع الماضي 2.2 مليون برميل، وبلغ الإنتاج مستوى قياسيًا.

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