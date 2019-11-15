غدا ضمن فعاليات “موسم الرياض”.. البرازيل والأرجنتين في السوبر كلاسيكو

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يلتقي قطبي كرة القدم في أميركا الجنوبية البرازيل والأرجنتين غداً على “ملعب جامعة الملك سعود” بالعاصمة الرياض في لقاء “السوبر كلاسيكو” ، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي يعد الأضخم من نوعه في المنطقة.

وتعد مواجهات قطبي الكرة العالمية من أهم المواجهات في عالم المستديرة نظراً للشعبية الجارفة التي يتمتع بها المنتخبان، والإرث الكروي الكبير لهما، خاصة وأن الفريقان قدما ألمع نجوم الكرة في العالم، بداية من جوهرة البرازيل السوداء بيليه، وأسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا اللذين مهدا الطريق لهذه الحقبة التنافسية.

وفي تاريخهما الكروي على الأراضي السعودية يحمل المنتخبان ذكريات سعيدة ، ففي زيارته الأولى للمملكة توج منتخب الأرجنتين بلقب كأس القارات الأولى، بينما توجت البرازيل بلقب كأس القارات الثالثة.