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أمين الشرقية يفتتح فعاليات “الدراجة من أجل صحتك ” بكورنيش الخبر الشمالي

أمين الشرقية يفتتح فعاليات “الدراجة من أجل صحتك ” بكورنيش الخبر الشمالي

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إنقاذ حياة مريض باكستاني تعرض للطعن بآلة حادة في السليل .

إنقاذ حياة مريض باكستاني تعرض للطعن بآلة حادة في السليل .

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الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن فتح باب التسجيل للقبول الموحد للكليتين والمعهد

الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن فتح باب التسجيل للقبول الموحد للكليتين والمعهد

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بلدية تيماء تواصل أعمالها الميدانية ضمن خطتها لمعالجة آثار الأمطار

بلدية تيماء تواصل أعمالها الميدانية ضمن خطتها لمعالجة آثار الأمطار

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غدا ضمن فعاليات “موسم الرياض”.. البرازيل والأرجنتين في السوبر كلاسيكو

غدا ضمن فعاليات “موسم الرياض”.. البرازيل والأرجنتين في السوبر كلاسيكو
http://almnatiq.net/?p=798504
المناطق - الرياض

يلتقي قطبي كرة القدم في أميركا الجنوبية البرازيل والأرجنتين غداً على “ملعب جامعة الملك سعود” بالعاصمة الرياض في لقاء “السوبر كلاسيكو” ، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي يعد الأضخم من نوعه في المنطقة.
وتعد مواجهات قطبي الكرة العالمية من أهم المواجهات في عالم المستديرة نظراً للشعبية الجارفة التي يتمتع بها المنتخبان، والإرث الكروي الكبير لهما، خاصة وأن الفريقان قدما ألمع نجوم الكرة في العالم، بداية من جوهرة البرازيل السوداء بيليه، وأسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا اللذين مهدا الطريق لهذه الحقبة التنافسية.
وفي تاريخهما الكروي على الأراضي السعودية يحمل المنتخبان ذكريات سعيدة ، ففي زيارته الأولى للمملكة توج منتخب الأرجنتين بلقب كأس القارات الأولى، بينما توجت البرازيل بلقب كأس القارات الثالثة.

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